Ya se van a cumplir cuatro años del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien el pasado 10 de enero tomó un vuelo privado desde Paipa hacia Marinilla, pero unos segundos después del despegue la aeronave falló y cayó a tierra, incendiándose por completo.

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Desde entonces, sus seres queridos aún tratan de encontrar una explicación sobre lo que pasó, puesto que no entienden cómo se presentó todo el incidente y por qué su vida tuvo que terminar de una manera tan trágica.

Este domingo, 3 de mayo, la esposa del artista, Sonia Restrepo, habló en ‘Expediente final’ y contó duros detalles del momento en el que se enteró del accidente.

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Según Sonia, Yeison siempre la llamaba justo antes de despegar, despidiéndose de ella y diciéndole que hablaban apenas aterrizara. Sin embargo, en esta oportunidad no fue así, pues el avión despegó y sobre las cuatro de la tarde ella recibió una llamada, que creyó que era de su esposo.

No obstante, era un conocido que la llamó a informarle del accidente que había sufrido el artista. Su primer pensamiento es que dicho incidente había sido en un vehículo, pero luego le confirmaron que fue en el avión y por eso entró en pánico.

“¡Eso es mentira!”, decía Sonia, mientras caminaba desesperada por su casa, esperando que su cuñada, Lina Jiménez, llegara hasta el lugar del accidente para confirmar que la información que surgía sí era real.

Desafortunadamente, Yeison Jiménez sí hacia parte del grupo de viajeros que falleció en aquella aeronave, lo cual dejó a Sonia con el corazón completamente vacío, justo por el amor que se tenían y los proyectos que iban a llevar a cabo ese año.

“Más que viuda me siento huérfana”, concluyó diciendo Sonia, quien se mostró notablemente afectada y sentimental por la muerte de su pareja, con quien compartió durante muchos años.

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Ahora, Sonia quedó en frente de los negocios que tenían juntos, ya que, según contó ella misma, le parece injusto quedarse acostada llorando esperando que se desplome todo lo que él construyó con tanto esfuerzo.

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