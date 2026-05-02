Ya se va a cumplir un mes más del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien era muy reconocido por sus canciones, como ‘El aventurero’, ‘Por qué la envidia’ y ‘Ya no mi amor’, entre otras, pero también por su forma de ser sencilla y humilde.

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(Ver también: Yeison Jiménez dejó nota escrita a mano antes del accidente de avioneta: ¿qué decía?)

Desafortunadamente, un accidente aéreo le arrebató la vida, pero igual conforme pasan los días siguen saliendo más detalles de cómo era él y por eso los seguidores son incluso cada vez más fieles al proyecto musical que dejó.

De hecho, para confirmar esa enorme actitud y generosidad, este sábado, 2 de mayo, pasó por ‘Se dice de mí’ la esposa del cantante, Sonia Restrepo, y con mucha emotividad recordó dos promesas que le hizo y le cumplió, un tiempo antes de que perdiera la vida.

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Qué promesas le hizo Yeison Jiménez a su esposa

Cuando estaban apenas comenzando su relación y el cantante aún no tenía tanta fama, Jiménez le prometió a Sonia que la iba a llevar a conocer el mundo y la iba a ayudar a cumplir su sueño, que era ser profesional.

La primera, con el tiempo se logró, puesto que a medida que llegó la fama y el dinero, al cantante cada vez le salían más giras a nivel internacional y por eso pudo llevar a su esposa a muchos lugares del mundo.

Pero sin duda la segunda la recuerda más, puesto que como no había tantas facilidades, fue un esfuerzo mayúsculo para que pudiera entrar a la universidad. Es más, Sonia recuerda que Jiménez pidió su primera tarjeta de crédito esos días y apenas se la dieron, de una vez se fue para la universidad a pagarle el semestre en Contaduría, que era la carrera que ella soñaba estudiar.

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Todas estas son historias y anécdotas que reflejan lo buena persona que llegó a ser el cantante de música popular, quien sin duda se estaba perfilando para ser uno de los más importantes en la historia del país.

(Ver también: Las terribles coincidencias en muertes de Yeison Jiménez y el famoso cantante de música urbana)

Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez

El sábado 10 de enero de 2026, alrededor de las 4:11 de la tarde, una avioneta Piper PA-31 Navajo con matrícula N325FA se estrelló en la vereda Romita, sector Marengo, entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La aeronave, que acababa de despegar del Aeródromo Juan José Rondón con destino a Medellín, donde el cantante tenía programado un concierto esa misma noche en Marinilla, se precipitó a tierra pocos minutos después del despegue.

Según testigos, la avioneta logró elevarse, realizó la curva habitual para salir, pero uno de los motores comenzó a fallar, provocando pérdida de estabilidad y altura. La aeronave impactó en un predio rural, se incendió y quedó completamente destruida. No hubo sobrevivientes.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos