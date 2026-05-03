Aquel 10 de enero de este año algo se rompió en la familia de Yeison Jiménez, pues el artista de música popular falleció en medio de un trágico accidente aéreo, dejando un vacío enorme entre sus familiares y amigos más cercanos.

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Una de las personas que más ha sentido su ausencia, como es normal, es su esposa Sonia Restrepo, con quien ya llevaba compartiendo muchos años y con quien incluso tenían tres hijos.

Y es que Sonia pasó en las últimas horas por los micrófonos de ‘Expediente final’ y, además de contar detalles inéditos del día del fallecimiento del artista, también reveló que hay momentos en que no cree que eso realmente haya pasado, pese a que ya pasaron cuatro meses, al punto de que está todo el tiempo pendiente del celular esperando su llamada e incluso a veces siente su olor aún por la casa.

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“Aún después de tres meses me niego a aceptar que mi esposo y todos los muchachos fallecieron de esa manera. Al principio peleé mucho con Dios, le recriminé”, comenzó diciendo Sonia, entre lágrimas.

Y agregó: “Yo no puedo aceptar que él está muerto y yo lo siento, y lo veo en mis hijos, en cada gesto de cariño de la gente. Hay veces huelo su olor. Extraño sus llamadas, extraño abrazarlo, dormir con él”.

Además, en uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Sonia contó que este año se iban a casar y eso hace que le duela mucho más, porque “me quedé con mi anillo, pero me aferro a Dios con la esperanza otra vida prometida”.

♬ sonido original – caracoltv @caracoltv ¡Un relato que eriza la piel! ✨ Lina Jiménez recordó el momento en que llegó al lugar del accidente y solo encontró un silencio absoluto… una escena que jamás podrá borrar de su mente. 🕊️💔 #ExpedienteFinal

Al final, debido a un terrible accidente aéreo, dicha boda no se pudo llevar a cabo, pero Sonia, sin duda, sabe que su esposo siempre estará ahí para ella y sus hijos, protegiéndolos en todo momento desde otro plano.

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Esta es una noticia que sigue doliendo, porque el cantante se caracterizaba por su humidad, gentileza y sencillez con todos los que lo rodeaban.

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