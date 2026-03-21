Entre quienes reaccionaron ante la trágica partida de Yeison Jiménez estuvo la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, quien compartió su profundo dolor con sus seguidores. La ‘influencer’ reveló que, días antes del fallecimiento del artista, su equipo la había contactado para proponerle una colaboración.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aída Victoria Merlano confesó su tusa con Westcol y le echó en cara su embarrada)

La noticia la llenó de ilusión, pues esperaba reencontrarse con él y aprovechar la oportunidad para hablar de asuntos personales pendientes.

Sin embargo, esa llamada nunca se concretó, lo que hoy le causa un intenso sentimiento de culpa. “Me duele mucho no haber hecho esa llamada”, confesó, acompañando sus palabras con fotografías de los momentos que compartieron juntos.

Lee También

Visiblemente afectada, Merlano transformó su dolor en un mensaje de reflexión sobre la importancia de no postergar afectos ni decisiones importantes.

“Las cosas se hacen hoy”, expresó, invitando a sus seguidores a no dejar conversaciones pendientes ni aplazar encuentros con las personas que aman, pues la vida puede cambiar en cuestión de segundos.

Durante su participación en el podcast ‘Vos Podés‘, conducido por Tatiana Franko, la ‘influencer’ se quebró emocionalmente al recordar al artista y relató cómo se dieron los últimos intentos de contacto.

“Un amigo me llamó y me dijo que Yeison Jiménez me estaba buscando. Yo pensé: ‘¿Por qué este hombre me anda enviando mensajes con otras personas? ¿Será algún problema?’ Mi amigo me respondió que seguramente estaba ocupado o que sería algo relacionado con trabajo. Yo decidí no llamarlo de inmediato, sino sorprenderlo con una videollamada, pero nunca se concretó porque siempre estaba lleno de reuniones y trabajo. La postergué para después, y en medio de las lágrimas me di cuenta: nunca lo llamé”, relató.

Merlano recordó que tenían planes pendientes desde hace años, como un viaje a Europa que habían intentado coordinar varias veces, pero las agendas apretadas de ambos hacían imposible concretarlo. “Si quiero decir ‘te amo’ o tener una conversación pendiente con alguien, debemos hacerlo de inmediato”, reflexionó, recordando cómo la vida puede cambiar en un instante.

En medio de su duelo, la ‘influencer’ también rompió el silencio sobre los momentos oscuros que vivió durante su embarazo, cuando sufrió manipulación económica y psicológica, experiencias que la marcaron profundamente y que suman peso a su mensaje de aprovechar cada instante.

Entre lágrimas, Aída Victoria resumió la lección que le dejó la partida de Yeison: “Me duele no haber hecho esa llamada. La vida cambia en un segundo, y los afectos no se aplazan”.

A sus 34 años, Yeison Jiménez dejó un vacío imposible de llenar. Su legado musical, sus proyectos y las amistades que cultivó, como la de Aída, permanecen, mientras quienes lo conocieron recuerdan la importancia de valorar a quienes amamos antes de que sea demasiado tarde.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.