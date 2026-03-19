La influenciadora barranquillera Aída Victoria Merlano volvió a hablar sin filtros sobre su relación con su expareja Juan David Tejada, conocido como “El rey de los agropecuarios”, y reveló detalles de lo que, según su testimonio, fueron episodios de violencia psicológica, económica y manipulación emocional durante su embarazo.

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Las declaraciones se dieron en el pódcast Vos Podés, donde Merlano relató cómo pasó de vivir una relación que describía como ideal a enfrentar una situación que terminó afectando profundamente su salud emocional. “Yo recuerdo una época en la que yo amaba mi relación, yo estaba superfeliz… decía: ‘encontré el hombre de mi vida’”, contó. Sin embargo, con el tiempo, ese “idilio” se transformó, según sus palabras, en un “infierno”.

Uno de los puntos más delicados de su relato tiene que ver con el momento en que tomó conciencia de lo que estaba viviendo. La influenciadora explicó que acudió inicialmente a denunciar un posible episodio de agresión física, pero en ese proceso recibió una valoración que le cambió la perspectiva. “Me dice la psicóloga: ‘tú fuiste víctima de violencia psicológica todo tu embarazo y de violencia económica’”, afirmó.

Según explicó, las presiones económicas eran constantes dentro de la relación. Relató que su entonces pareja le pedía dinero, incluso en etapas avanzadas de su embarazo, bajo el argumento de que estaban construyendo un patrimonio conjunto. “Yo le decía: ‘¿tú eres consciente de que yo estoy embarazada?’ y me respondía: ‘eso no tiene nada’”, contó.

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Merlano también describió episodios que calificó como manipulación emocional, en los que, según ella, su expareja utilizaba argumentos religiosos para influir en sus decisiones. “Yo peleaba y me ponía alabanzas… me decía que eran ataques del enemigo para romper la relación”, recordó, señalando que este tipo de situaciones la llevaron a dudar de su propia percepción de la realidad.

En ese mismo sentido, aseguró que durante mucho tiempo no identificó estas conductas como formas de violencia. “Todo el mundo habla de la violencia física, pero no de la psicológica ni de la económica”, explicó, insistiendo en que este tipo de dinámicas pueden pasar desapercibidas para quienes las viven.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el impacto que, según su testimonio, tuvo esta situación en su salud. La creadora de contenido afirmó que llegó a reprimir sus emociones durante el embarazo, lo que terminó generando consecuencias físicas. “Terminé en urgencias tres veces porque cuando tú te tragas esas emociones, eso por algún lado tiene que salir”, aseguró.

También relató situaciones cotidianas que reflejaban ese control emocional. “Si yo me metía al baño y pasaba mucho tiempo, me decían: ‘¿estás llorando? eso le hace daño al bebé’”, recordó, explicando cómo ese tipo de comentarios la llevaban a sentirse culpable incluso por expresar sus emociones.

(Vea también: Sigue la pelea entre Aída Victoria Merlano y su ex: él publicó indirecta sobre infidelidad)

La influenciadora afirmó que cuenta con pruebas que respaldarían su versión, incluyendo conversaciones en las que narró lo que estaba ocurriendo. Además, reconoció que durante meses optó por guardar silencio, pero decidió hablar públicamente tras lo que considera señalamientos previos por parte de su expareja.

El caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre las distintas formas de violencia dentro de las relaciones, especialmente durante el embarazo, una etapa en la que muchas mujeres pueden ser más vulnerables. Las reacciones han sido divididas: mientras algunos seguidores respaldan su testimonio, otros cuestionan la exposición pública del conflicto.

Hasta el momento, Juan David Tejada no ha emitido un pronunciamiento reciente frente a estas nuevas declaraciones.

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