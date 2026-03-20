El debut de La Cura Fest, el festival fundado por el cantante Carín León, cerró su primera edición con un balance positivo en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora. Durante dos jornadas, el evento congregó a más de 70.000 asistentes, consolidándose como un nuevo motor cultural y económico para el noroeste de México.

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Con boletería agotada antes incluso de revelar el cartel oficial, el festival logró una asistencia promedio de 35.000 personas por día. La propuesta musical de León apostó por una mezcla de géneros que incluyó al ícono del pop Alejandro Sanz, la puertorriqueña Kany García, el fenómeno indie Kevin Kaarl y la agrupación Grupo Frontera.

Colaboraciones en el escenario

Carín León, en su rol de anfitrión, protagonizó los cierres de ambas noches. Más allá de su repertorio habitual, el cantante compartió tarima con una amplia lista de invitados que reflejan la diversidad de la música mexicana y latina actual. Artistas como Matisse, Gabito Ballesteros, Silvestre Dangond, Bobby Pulido y Xavi se sumaron a las presentaciones, creando momentos de colaboración que fueron el eje central del evento.

Impacto económico en Sonora

Más allá de las tarimas, el festival generó un movimiento significativo en la infraestructura de Hermosillo. Según los reportes iniciales, la ciudad registró una ocupación hotelera del 100% y los vuelos hacia la capital sonorense operaron a su máxima capacidad durante el fin de semana. La gastronomía local también tuvo un espacio protagónico, integrándose como parte de la experiencia para los visitantes nacionales e internacionales.

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Este evento ocurre en un momento clave para la carrera de Carín León, quien actualmente lidera las listas de Regional Mexican Airplay y Latin Airplay de Billboard con su colaboración “La Morrita”. Tras el éxito de esta primera edición de La Cura Fest, el intérprete se prepara para iniciar su gira “Norteamérica 2026” y su próxima presentación en la Sphere de Las Vegas, siendo el primer artista latino en llegar a dicho escenario.

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