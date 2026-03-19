El cantante de música popular Jhonny Rivera salió al paso de los comentarios que surgieron en redes sociales luego de que se conociera que su luna de miel con Jenny López no la están viviendo completamente a solas, sino en compañía de varios familiares, incluidos sus suegros.

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La situación causó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no esperaban que el viaje posterior a la boda incluyera a tantos allegados. Ante la controversia, el artista decidió aclarar lo ocurrido y despejar las dudas que circulaban en plataformas digitales.

Según explicó Rivera, actualmente él y su esposa se encuentran cumpliendo algunos compromisos laborales que ya tenían agendados antes de contraer matrimonio. Por esta razón, el viaje no corresponde exclusivamente a una luna de miel tradicional, sino a una agenda mixta que combina presentaciones profesionales con algunos espacios de descanso.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas no fue el destino, sino la compañía. A través de un video publicado en redes sociales, el intérprete relató con tono jocoso cómo, poco a poco, se fueron sumando más familiares al viaje.

“Llegamos a Venecia y de un momento a otro aparecen los suegros. Yo decía: ‘Epa, los suegros no se pueden quedar’”, comentó entre risas. Luego agregó que también se unieron otros miembros de la familia, como la hermana y la madrina de los novios, quienes no pudieron quedarse en Colombia y decidieron viajar.

La lista de acompañantes siguió creciendo, según el propio relato del artista. Rivera contó que incluso el padrino de la boda —quien es su sobrino mayor— llegó al destino junto con su familia. A esto se sumó la presencia de su madre, quien, según dijo el cantante, expresó que no podía perderse la oportunidad de hacer parte del viaje.

“Hasta mi mamá apareció y dijo: ‘Yo soy la mamá y no me podía perder este paseo’”, relató, evidenciando que la situación, aunque inesperada para muchos, ha sido tomada con humor por la pareja.

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Pese a las explicaciones, las opiniones en redes sociales continúan divididas. Por un lado, algunos seguidores consideran que se trata de un gesto que refleja unión familiar y cercanía entre los seres queridos. Para ellos, compartir este tipo de experiencias fortalece los vínculos y no necesariamente interfiere con la relación de pareja.

Por otro lado, hay quienes critican la decisión y aseguran que la luna de miel debería ser un espacio íntimo exclusivo para los recién casados. “Debían dejarlos disfrutar su momento”, es uno de los comentarios más recurrentes entre usuarios que consideran que la presencia de los suegros y otros familiares no era apropiada para este tipo de viaje.

Así, lo que para muchos parecía una luna de miel atípica, para la pareja se ha convertido en una experiencia que mezcla lo profesional con lo personal, en medio de risas, imprevistos y la compañía de sus seres más cercanos.

“Bienvenidos a esta luna de miel en familia”, expresaron entre risas Jhonny Rivera y Jenny López, al referirse a la inesperada compañía de varios de sus seres queridos durante su viaje.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio el pasado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en el departamento de Risaralda, consolidando así una relación sentimental de aproximadamente tres años. Tras la ceremonia, iniciaron un recorrido internacional que incluye destinos como Venecia, en Italia, uno de los lugares que tenían entre sus planes como recién casados.

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