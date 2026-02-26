Después de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, celebrada el 22 de febrero de 2026 en la capilla de Arabia, en Risaralda, comenzaron a circular en redes sociales una serie de fotografías inéditas de la juventud de la cantante.

Las imágenes, que muestran cómo lucía Jenny antes de alcanzar reconocimiento en la industria musical, no tardaron en generar conversación, nostalgia y, sobre todo, debate.

La ceremonia, que reunió a cerca de 350 invitados, estuvo marcada por la presencia de familiares, amigos y colegas del género popular. Fue una celebración íntima y emotiva, con detalles que rápidamente se volvieron virales.

Sin embargo, días después del enlace, la atención se trasladó a un archivo visual que pocos conocían: fotografías de Jenny López durante su adolescencia, cuando apenas daba sus primeros pasos como artista.

¿Cómo se veía Jenny López hace más de 7 años?

Las imágenes comenzaron a circular tras conocerse que, en sus inicios, Jenny trabajó como corista del intérprete de ‘El Pegao’. En ese entonces, aún era menor de edad y acompañaba al artista en presentaciones, rodeada de músicos, familiares y figuras del género.

En varias de las fotografías aparece junto a quien hoy es su esposo, así como con sus padres y otros exponentes de la música popular, entre ellos el fallecido Yeison Jiménez.

La publicación de este material reactivó una discusión que ya había estado presente desde que la pareja confirmó su relación: la diferencia de edad. Jhonny Rivera tiene 52 años, mientras que Jenny López tiene 22, una brecha de tres décadas que ha sido ampliamente comentada por seguidores y críticos en redes sociales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los internautas fue el notorio cambio físico de la cantante con el paso de los años. Mientras algunos destacaron su belleza natural desde joven, otros se enfocaron en especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos.

Los comentarios oscilaron entre elogios y bromas virales, como el recurrente “no somos feas, simplemente no tenemos plata”.

A pesar de las críticas, la pareja ha sido enfática en defender su relación. En distintas oportunidades han señalado que su vínculo nació de la admiración mutua, del trabajo compartido en escenarios y carreteras, y de una conexión que se fue fortaleciendo con el tiempo, más allá de la edad.

El matrimonio también dejó escenas que conmovieron a los asistentes y a los seguidores del cantante. Uno de los momentos más comentados fue la presentación de Andy Rivera, quien interpretó una canción dedicada a su padre y a su ahora madrastra durante el primer baile como esposos. La escena fue descrita por varios invitados como uno de los puntos más emotivos de la noche.

Llamó la atención, además, la presencia de Luz Mary Galeano, exesposa de Jhonny Rivera, quien asistió al evento, un gesto que fue interpretado como muestra de cordialidad y respeto familiar.

Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López

Los recién casados confirmaron que el 4 de marzo viajarán a Europa para cumplir compromisos laborales previamente agendados. Luego de esa gira, la pareja dará inicio a su esperada luna de miel, cerrando así un capítulo que ha estado bajo el constante escrutinio público, pero que ellos han decidido vivir con naturalidad y sin reservas.

Las fotos del pasado de Jenny López no solo despertaron curiosidad, sino que también volvieron a poner sobre la mesa la conversación sobre el amor, la fama y la exposición mediática en la música popular colombiana.

