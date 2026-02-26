La presentadora Mary Méndez, integrante del programa ‘La red’, revivió uno de los episodios más dolorosos de su vida al pronunciarse sobre el caso de Diana Ospina, la joven reportada como desaparecida el pasado 22 de febrero de 2026 tras salir de un reconocido bar en Bogotá.

El hecho, que causó conmoción nacional, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la inseguridad en la capital.

A través de sus redes sociales, Mary Méndez explicó que la noticia la llevó inevitablemente a recordar el ‘paseo millonario’ del que fue víctima en 1999, una experiencia que, según dijo, la marcó para siempre.

De acuerdo con su testimonio, el episodio ocurrió cuando regresaba a su vivienda luego de una reunión social. Justo en el momento en que descendía del vehículo para ingresar a su residencia, dos hombres armados la abordaron de forma violenta y se subieron al automóvil.

La presentadora relató que tanto ella como la persona que la acompañaba fueron intimidadas bajo amenazas y obligadas a permanecer dentro del vehículo mientras los delincuentes las trasladaban por distintos sectores de la ciudad.

Durante horas, fueron forzadas a retirar dinero en cajeros automáticos y a vaciar por completo sus cuentas bancarias, en una situación dominada por el miedo, la incertidumbre y la sensación permanente de riesgo.

Según su narración, el secuestro exprés se prolongó durante toda la madrugada. Méndez aseguró que no sabía si saldrían con vida, mientras recorrían la ciudad bajo el control de sus captores. Finalmente, cerca de las seis de la mañana, fueron abandonadas en un solar.

Los asaltantes dejaron el vehículo en el lugar, pero arrojaron las llaves lejos para dificultar que las víctimas pudieran marcharse de inmediato, un gesto que, para la presentadora, evidenció la crueldad del ataque.

Al traer de nuevo estos recuerdos, Méndez manifestó su solidaridad con la familia de Diana Ospina. Señaló que, al conocer la desaparición, pensó de inmediato en la angustia de la madre de la joven y en el dolor que implica no saber el paradero de un ser querido, una sensación que ella misma experimentó durante las horas en las que estuvo bajo amenaza.

Más allá del relato personal, la comunicadora aprovechó para cuestionar duramente la situación de seguridad en la ciudad. “Esto no es nuevo, no se ha hecho un carajo”, afirmó, al señalar que, pese al paso de los años, los mismos patrones delictivos continúan repitiéndose.

A su juicio, resulta inadmisible que casi tres décadas después se sigan registrando hechos similares.

Méndez apuntó a la impunidad como uno de los principales factores del problema. Sostuvo que, en muchos casos, las autoridades capturan a los responsables, pero estos terminan recuperando su libertad, lo que perpetúa el ciclo de violencia.

Su testimonio, dijo, busca no solo visibilizar su experiencia, sino insistir en la urgencia de respuestas efectivas frente a una problemática que sigue dejando víctimas.

