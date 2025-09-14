Mary Méndez, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, se encuentra de luto ante la muerte de su gato, a quien consideraba parte de su familia. La presentadora compartió en sus redes sociales un mensaje que conmovió a sus seguidores, acompañado de una foto donde aparece abrazando a su mascota.

“2 semanas sin mi hijito y no se vuelve más fácil”, escribió la samaria, en señal de homenaje.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de seguidores, quienes le enviaron palabras de consuelo.

Acá, la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bravíssimo (@bravissimocity)

El vínculo de Mary Méndez con sus mascotas

Mary Méndez ha sido una defensora del amor por los animales y ha compartido en varias ocasiones fotos y videos de sus mascotas en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores. Ha dejado ver que sus mascotas son parte de su núcleo familiar y su compañía en los momentos más íntimos.

Su dolor refleja el sentimiento de muchas personas que consideran a sus animales de compañía como hijos y cuya ausencia deja un vacío difícil de llenar.

La presentadora no ha dado más detalles sobre lo ocurrido con su gato, pero sus seguidores han resaltado que este tipo de pérdida puede ser tan dolorosa como la de un familiar.

