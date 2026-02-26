Paulina Vega Dieppa, nacida en Barranquilla, es una de las figuras colombianas que ha dejado una huella imborrable en la historia de los certámenes de belleza.

En 2014, con apenas 22 años, conquistó al público y al jurado durante la gala de Miss Universo, celebrada en la Universidad Internacional de Florida, en University Park, condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

Su desfile en vestido de gala y, especialmente, una caminata segura y elegante que pronto se volvió emblemática, marcaron un antes y un después en el concurso, sirviendo de inspiración para futuras participantes.

Aquel triunfo no solo posicionó a Colombia en lo más alto del certamen, sino que también catapultó a Paulina Vega a una proyección internacional sin precedentes.

Paulina Vega se refirió a su título de Miss Universo

Sin embargo, más de una década después de aquella noche histórica, Paulina volvió a ser tema de conversación, esta vez por una reflexión profunda que compartió en sus redes sociales.

La barranquillera sorprendió al revelar que decidió eliminar el título de Miss Universo de su biografía de redes sociales, una decisión que, según explicó, no estuvo motivada por ingratitud ni por minimizar la importancia de ese logro en su vida.

“Quité de mi biografía que fui Miss Universo al día siguiente de entregar la corona, no porque no lo agradezca o porque no considere esa experiencia determinante en mi vida personal y profesional”, expresó. Por el contrario, dejó claro que reconoce plenamente las oportunidades que le trajo ese título y las experiencias transformadoras que aún hoy valora. “Y por siempre estaré extremadamente agradecida”, afirmó.

La razón de fondo, explicó Paulina, fue un ejercicio consciente de manejo del ego. La exreina confesó que no quiso atar su valor personal únicamente a un reconocimiento externo. “Fue una forma de dejar ir, de soltar algo tan trascendental en mi vida, de no agarrarlo tan fuerte hasta que se convierta en una obsesión”, reflexionó.

Para ella, el verdadero aprendizaje estuvo en recordarse que su esencia como persona va más allá de cualquier competencia o título.

Este mensaje, aclaró, nació del deseo de compartir una reflexión especialmente dirigida a niñas y mujeres que la siguen y que sueñan con ser modelos o reinas. Paulina fue honesta al contar que, en su infancia, nunca soñó con ser Miss Universo.

Sin embargo, cuando se encontró en medio del certamen, sí sintió un profundo deseo de representar a Colombia y dejar el nombre del país en lo más alto.

“Más allá de los reinados, esto aplica hoy más que nunca con las redes sociales”, señaló, haciendo énfasis en la importancia de no medir el valor personal a partir de la fama, los halagos o la validación externa.

Quitar el título de su biografía fue, según sus palabras, un regalo para sí misma y un acto simbólico para reafirmar que no necesita nada externo para reconocer su valor innato.

¿Qué pasó con Paulina Vega?

Paralelo a esta evolución personal, Paulina Vega ha diversificado su carrera profesional. Ha colaborado con importantes marcas a través de redes sociales y se desempeñó como presentadora en la televisión nacional en programas como ‘A otro nivel’, donde mostró una faceta distinta a la del reinado.

En los últimos años, además, la Miss Universo se convirtió en madre, una etapa que ha decidido vivir con discreción. Fiel a su nueva filosofía, ha optado por mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática, compartiendo solo pequeños destellos de una faceta más relajada y reservada, sin mostrar imágenes de su bebé.

Una decisión coherente con el mensaje que hoy promueve: vivir con autenticidad, lejos del ego y con el corazón como principal guía.

