La ex Miss Universo colombiana Paulina Vega volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por su belleza ni por sus proyectos como modelo o presentadora.

A través de una publicación de su cuenta de Instagram, la barranquillera alzó la voz sobre un tema que afecta a miles de mujeres en el país y que tiene que ver con la corta duración de la licencia de maternidad.

“¿Cómo podemos aumentar la licencia de maternidad en Colombia? Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y al hijo, sino a la sociedad entera”, escribió Vega en sus redes.

Su comentario no tardó en generar reacciones. Muchos usuarios aplaudieron que una figura pública se atreviera a poner sobre la mesa un tema que suele pasar desapercibido en el mundo del entretenimiento.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre su experiencia personal, su mensaje dejó entrever la dificultad de equilibrar la maternidad con las exigencias del trabajo y la vida pública, un reto que miles de mujeres enfrentan a diario en el país.

“Es un crimen a la humanidad las licencias de maternidad tan cortas. Por favor, el que me pueda ayudar, apoyar o guiar con esta misión, escríbanme por mensaje directo”, agregó la modelo y presentadora.

¿Cuánto duran las licencias de maternidad en Colombia?

Actualmente, la legislación colombiana contempla una licencia de maternidad de 18 semanas remuneradas, que se pueden tomar desde una semana antes del parto y que, en algunos casos especiales, puede extenderse.

Sin embargo, muchas mujeres —incluyendo figuras como Vega— consideran que este tiempo no es suficiente para recuperarse física y emocionalmente, ni para establecer un vínculo sólido con el bebé en sus primeros meses de vida.

La publicación de Paulina también incluyó una invitación directa a sus seguidores: “Escríbanme”. Un gesto que, más allá de lo simbólico, deja ver a una madre primeriza que, como muchas otras, busca apoyo, consejos y comprensión en una etapa nueva y desafiante.

Con este pronunciamiento, Vega no solo muestra su faceta como madre, sino que también pone en evidencia la necesidad de repensar las políticas de bienestar para las madres en Colombia.

