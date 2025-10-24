La ex Miss Universo Paulina Vega, quien se convirtió en madre hace unos meses, reapareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una profunda reflexión sobre la maternidad, la vida y la importancia de vivir el presente, acompañada de un texto que resonó con quienes la siguen desde hace años.

En su publicación, Vega recordó que los niños son nuestros grandes maestros, aunque muchas veces no comprendemos del todo por qué.

“Dicen que los niños son nuestros más grandes maestros. Pero no te dicen por qué. ¿Qué tiene un niño descubriendo la vida que enciende en mí el recuerdo de algo profundo?”, escribió la modelo. Con estas palabras, dejó ver cómo la llegada de su hija le ha permitido reconectarse con aspectos esenciales de la vida que, según ella, los adultos solemos olvidar.

Paulina continuó reflexionando sobre la diferencia entre la percepción de los niños y la de los adultos. Mientras los pequeños viven el aquí y el ahora, los adultos a menudo se dejan llevar por pensamientos que los alejan del presente. “Lo que un niño sabe de manera intuitiva, nosotros lo hemos enterrado con el intelecto. Mientras un niño solo conoce el aquí y el ahora, nuestra mente corre intentando estar en cualquier lugar menos aquí”, explicó la exreina de belleza.

La modelo destacó cómo su pequeña le ha enseñado a redescubrir la vida con una perspectiva más consciente. Cada sonido, cada vibración, cada sabor y color se convierten en una experiencia única que la invita a cuestionarse su propia forma de vivir.

“Ella me está mostrando algo que yo había aprendido a olvidar: una forma de vivir a la que todos estamos intentando regresar, luchando contra hábitos demasiado cómodos para escapar de ellos”, afirmó.

Paulina también hizo énfasis en la magia del presente, en las pequeñas cosas que solemos pasar por alto: una sonrisa, una flor, un rayo de sol atravesando las nubes. “Parece sin esfuerzo, porque simplemente es. Sin embargo, de alguna manera nos hemos convencido de que la verdadera magia está en cualquier lugar menos aquí, y hemos olvidado cómo ver”, escribió, dejando una reflexión que invita a sus seguidores a valorar lo que tienen frente a ellos.

La modelo concluyó con un mensaje que resumió la esencia de su publicación: “Quizás la humanidad sería un lugar mejor si aprendiéramos a ver el mundo como lo hacen nuestros hijos. Después de todo, ellos son los sabios.” Con estas palabras, Paulina Vega mostró no solo su amor por su hija, sino también cómo la maternidad la ha llevado a replantearse prioridades, recordándonos la importancia de vivir con atención, consciencia y gratitud por los momentos simples de la vida.

