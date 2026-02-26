La cantante Paola Jara volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras compartir en redes sociales una serie de fotografías que dejaron ver su renovada figura, apenas meses después de dar a luz a su hija Emilia.

La artista antioqueña sorprendió al mostrar lo que muchos calificaron como un ‘cuerpazo’, resultado de una etapa marcada por el amor, el descanso y la conexión familiar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paola Jara publicó varias imágenes tomadas durante unas cortas vacaciones en una playa paradisíaca del Caribe, cuya ubicación no fue revelada. En el mensaje que acompañó las postales, la intérprete escribió:

“Y así terminaron mis vacas, con unas empanaditas saladas, bronceado y mucha recargaaaa de amor y energía para mi regreso. ¿Están listos para bailarnos y cantar ‘No va a cambiar‘?”. La publicación no tardó en causar miles de reacciones y comentarios positivos por parte de sus fanáticos.

En las fotografías, la cantante de éxitos como ‘Mala mujer‘ aparece luciendo un bikini verde que resaltó su figura, mientras disfruta del sol, la arena y el mar. Uno de los detalles que más enterneció a sus seguidores fue la presencia de su hija Emilia, fruto de su relación con Jessi Uribe.

Aunque el rostro de la bebé no fue mostrado, sí se pudieron ver sus pequeños pies y algunos de los atuendos que usó para sentir la brisa marina, un gesto que muchos interpretaron como una forma de proteger la privacidad de la menor.

Llamó la atención que en ninguna de las imágenes aparece Jessi Uribe, lo que provocó preguntas entre los internautas. Sin embargo, posteriormente se supo que el cantante sí estuvo presente durante este viaje familiar.

A través de algunos videos y registros compartidos en redes, quedó en evidencia que Uribe también disfrutó de estas vacaciones junto a Paola Jara y su hija, en un espacio íntimo que la pareja decidió vivir lejos del foco mediático.

Este descanso llega en un momento clave para Paola Jara, quien se prepara para retomar con fuerza sus compromisos musicales.

La artista dejó claro que estas vacaciones no solo fueron un paréntesis laboral, sino una recarga emocional y física que la impulsa a regresar a los escenarios con más energía. Sus seguidores celebraron tanto su evidente bienestar como el equilibrio que ha logrado entre su faceta de madre y su carrera artística.

Una vez más, Paola Jara demostró que atraviesa una etapa plena, rodeada de amor y estabilidad, consolidándose no solo como una de las voces más importantes de la música popular colombiana, sino también como una figura cercana que comparte con naturalidad los momentos más significativos de su vida.

¿Cuántos hijos tiene la cantante Paola Jara?

Paola Jara tiene una hija, Emilia, quien nació el pasado 19 de noviembrede 2025 y es fruto de su relación con el cantante Jessi Uribe. Hasta el momento, la artista no ha tenido otros hijos y ha manifestado estar disfrutando intensamente su primera experiencia como madre.

¿Cuántos años le lleva Paola Jara a Jessi Uribe?

En cuanto a la diferencia de edad, Paola Jara le lleva cuatro años a Jessi Uribe. La cantante nació en 1983, mientras que el intérprete nació en 1987. A pesar de esta diferencia, ambos han demostrado que la edad no ha sido un obstáculo para consolidar su relación personal y familiar.

