La controversia en torno a la mujer conocida públicamente como “la doctora” Liliana sigue sumando nuevos capítulos. En esta ocasión, el presentador Carlos Vargas, integrante del programa ‘La red’ y voz reconocida de Vibra, compartió con los oyentes una serie de revelaciones que le habría hecho su colega Mary Méndez, relacionadas con una experiencia personal delicada que vivió con esta mujer años atrás.

(Vea también: Aparece otro video de Liliana, mujer que humilló a domiciliario: ahora hizo escándalo en un Carulla)

Según explicó Vargas al aire, en medio del revuelo que se desató recientemente por los videos virales en los que la llamada “doctora” Liliana aparece protagonizando altercados con un domiciliario y otros ciudadanos, Mary Méndez decidió contarle detalles que hasta ahora no habían salido a la luz.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la identidad real de la mujer, pues, de acuerdo con Vargas, la presentadora aseguró que, según documentos que tuvo en sus manos, la señora no se llamaría Liliana, sino Adriana Jaramillo. Incluso, el presentador afirmó que Mary conservaba pruebas de ello, como una firma que coincidía con ese nombre.

Más allá del tema de la identidad, Carlos Vargas relató que Mary Méndez conoció de cerca a esta mujer hace varios años, mucho antes de que se convirtiera en tendencia en redes sociales por sus comportamientos polémicos.

El episodio, según contó, se remonta al primer y único matrimonio que ha tenido la presentadora hasta el momento, cuando se casó por la iglesia con Santiago Iregui. En esa etapa de su vida, Mary tomó la decisión de entregar su vestido de novia a la llamada doctora Liliana, con el objetivo de que lo vendiera y así recuperar parte de la inversión.

No obstante, lo que ocurrió, según el testimonio compartido por Vargas, fue muy distinto a lo acordado inicialmente. La mujer no habría vendido el vestido, sino que presuntamente lo alquilaba en repetidas ocasiones, sin entregar a su propietaria ningún tipo de ganancia. En el caso de Mary Méndez, el dinero nunca apareció y, con el paso del tiempo, entre compromisos laborales y otras prioridades, el tema quedó relegado.

El presentador también señaló que, en ese entonces, la doctora Liliana tenía un local comercial ubicado en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 90, llamado Alegra. Fue allí donde, según el relato, Mary entregó su vestido de novia.

Años después, la presentadora se habría enterado, incluso por medios de comunicación, de que otras mujeres estaban protagonizando escándalos con la misma persona por situaciones similares, relacionadas con prendas que no eran devueltas ni pagadas.

Mary Méndez intentó comunicarse en varias ocasiones para aclarar lo sucedido, pero, según contó Vargas, nunca obtuvo una respuesta clara. Con el tiempo, el episodio quedó en el pasado y, más de una década después, la presentadora jamás recibió el dinero correspondiente y no lo recibirá.

Estas declaraciones, reveladas en Vibra, han avivado aún más el debate en redes sociales y han llevado a muchos a cuestionar el historial de la mujer que hoy vuelve a estar en el centro de la polémica.

