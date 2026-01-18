En las últimas horas se han hecho unas imágenes grabadas por un domiciliario, quien tuvo un enfrentamiento con una mujer a la que él llama Liliana. En el video se ve claramente la grosería con la que ella le habla a este trabajador, intentando desmeritar su trabajo y diciéndole que él no merece estar ahí.

Pero parece que esto no es un hecho aislado. Horas después del primer video, en la cuenta de Colombia Oscura dieron a conocer unas nuevas imágenes de esta mujer insultando a otras trabajadoras, esta vez en el Carulla de la calle 90, en el sector del Chicó Norte.

En esta oportunidad, Liliana trata mal a las trabajadoras porque, supuestamente, no le habían abierto a la hora que ella quería. Según la versión publicada por las personas que publican el video, en el local estaban haciendo aseo para recibir a los clientes.

Pero más allá de las razones de la inconformidad, lo que llama la atención son las palabras con las que habla la mujer señalada de clasista. Constantemente humilla a las trabajadoras y acepta que hizo daños al interior del establecimiento comercial, pero que no responderá por ellos hasta que hable con la gerente.

En el video hay una mujer que le presta seguridad al Carulla, pero también parece que van a llamar a la Policía, aunque no se sabe si esto finalmente ocurrió. Tampoco se sabe hace cuánto fue grabado el video, pero ahora, dada la relevancia del hecho y lo antecedentes ya conocidos, se hizo viral.

Estas son las nuevas imágenes:

#ATENTOS 🚨🚨🚨 Un nuevo incidente protagonizado por mujer que humilló a domiciliario en norte de Bogotá. En esta oportunidad fue reportado en el Carulla de la cl 90, en el sector de Chicó Norte), donde exigía que abrieran el establecimiento cuando aún estaban en labores de aseo.… https://t.co/RRe9oQH2EZ pic.twitter.com/Hqkz1tCQuA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 18, 2026

