Un video que se hizo viral desató indignación en Bogotá, luego de mostrar un episodio de intolerancia y discriminación contra un domiciliario mientras entregaba unas pizzas en un sector residencial del norte de la ciudad. Las imágenes evidencian cómo una mujer agrede verbalmente al trabajador en plena vía pública, en un hecho que ha generado amplio rechazo entre los usuarios de plataformas digitales.

Sigue a PULZO en Discover

El clip, difundido inicialmente por las redes sociales, muestra a la mujer increpando al repartidor con expresiones ofensivas y descalificaciones relacionadas con su oficio. En la grabación se escucha que la ciudadana reclama por una supuesta demora en el pedido y le exige que se retire del lugar, asegurando que “no pertenece al barrio”, mientras el domiciliario insiste en que se encuentra cumpliendo con su trabajo.

(Vea también: [Video] Joven descubrió que su novia le ponía cachos con un primo y reacción se viralizó)

Durante la discusión, la mujer, quien se identifica como Liliana, amenaza con llamar a la Policía y con denunciar al trabajador ante la empresa Domino’s Pizza. A pesar de los señalamientos, el repartidor mantiene una actitud calmada y responde en repetidas ocasiones que solo está realizando la entrega correspondiente.

Lee También

En el video también aparece un hombre mayor que acompaña a la mujer y que, en varios momentos, intenta bajar la tensión pidiéndole que se retire del lugar. Sin embargo, hacia el final de la grabación la confrontación se intensifica: la mujer insiste en permanecer allí hasta que el domiciliario se vaya y la agresión verbal escala a un acto físico, cuando le propina varias patadas a la motocicleta del trabajador, hecho que quedó registrado en el video. Para verlo, haga clic en este enlace.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.