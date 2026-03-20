El periodista y comentarista deportivo Martín de Francisco, hermano de la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco, alertó recientemente sobre una situación preocupante en la cuenta de X (anteriormente Twitter) de su hermana.

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A través de su perfil, Martín escribió: “La cuenta de @Margaritarosadf fue hackeada, atención. Alguien la bloqueó”. Con esta publicación, buscaba informar a los seguidores de la actriz y prevenir posibles malentendidos sobre su actividad en redes.

En medio de los comentarios que surgieron tras la alerta, varios usuarios comentaron. Uno de ellos escribió: “Lo noté hace unos años. ¡Menos mal! Gracias a los valientes e inteligentes”, acompañado de aplausos virtuales.

(Vea también: Particular adiós de Martín de Francisco al ‘Cerdo’, de ‘La tele letal’: “Encantador y perturbador”)

Otro usuario indicó: “Muchas gracias a las personas que lo hicieron. No se puede ser tan mal ser humano y andar por ahí… Tranquilo. Gracias y ojalá nos sigan ayudando. Solo manipulan, engañan y utilizan a sus seguidores”, escribió el comentarista, haciendo énfasis en la importancia de la responsabilidad en la interacción digital.

No obstante, la situación también desató críticas y comentarios polémicos. Algunos usuarios aprovecharon la oportunidad para cuestionar a Margarita Rosa por sus opiniones políticas y su actividad en redes.

Uno de los mensajes señalaba: “Hombre, Martincito, lea los comentarios y vea el rechazo unánime que su hermana genera por ser bodeguera y mercenaria viral del petro-cepedismo”. Sin embargo, otros seguidores defendieron a la actriz, destacando su normalidad y actividad habitual en plataformas digitales: “Yo la veo activa y normal”, comentaron.

En cuanto al contenido reciente de la cuenta presuntamente afectada, la última publicación de Margarita Rosa consistió en un repost de un mensaje de un usuario llamado César López, que abordaba hechos recientes de relevancia internacional.

En el mensaje, López detallaba la suúesta muerte de Netanyahu el 8 de marzo de 2026, así como la pausa de su hijo Yair en redes sociales durante siete días, coincidiendo con el período de duelo judío conocido como Shiva. Aunque sin ningún respaldo probatorio de la información.

Hasta el momento, Margarita Rosa de Francisco no se ha pronunciado públicamente sobre el hackeo de su cuenta ni sobre el contenido de los mensajes recientes.

Su hermano, en cambio, ha tomado la iniciativa de alertar a los seguidores y agradecer la colaboración de quienes ayudaron a detectar la irregularidad, subrayando la importancia de proteger la integridad de sus plataformas digitales y de mantener la comunicación con su público de manera clara y segura.

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