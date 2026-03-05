La actriz y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre la polémica alrededor de una película financiada parcialmente por el Gobierno colombiano.

(Vea también: Petro responde a su aparición en película y deja extraña frase sobre “una hermosa bailarina”)

El proyecto cinematográfico aborda la vida del almirante José Prudencio Padilla y despertó debate por el uso de recursos públicos y por la participación de un actor estadounidense.

La controversia aumentó cuando se conoció que el filme incluye al actor ganador del Óscar Cuba Gooding Jr. Su presencia recibió cuestionamientos desde algunos sectores debido a denuncias de agresión sexual presentadas en años recientes.

Entre quienes reaccionaron apareció la exgerente de RTVC, Nórida Rodríguez, quien criticó que un actor extranjero con ese historial participe en una producción financiada con fondos públicos y, además, interprete a un héroe histórico colombiano.

En su mensaje señaló que, aunque el apoyo estatal a la cultura resulta positivo, considera indignante destinar dinero público para contratar a alguien vinculado con esas acusaciones.

Frente a ese comentario, Margarita Rosa de Francisco expresó su respaldo en la red social X, donde respondió brevemente que estaba de acuerdo con la crítica.

Gustavo Petro actuó en película financiada por recursos públicos

La película también despertó discusión porque el presidente Gustavo Petro tendrá una aparición breve en el largometraje. El mandatario defendió su participación al explicar que su presencia dura apenas unos segundos y que el apoyo público al arte resulta clave para impulsar la cultura.

En medio de la polémica, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia anunció que el estreno de la película llegará próximamente, mientras continúa el debate público sobre su financiación estatal y las decisiones de casting.

¿Quién fue el Almirante Padilla?

El José Prudencio Padilla figura entre los héroes de la independencia de Colombia y se reconoce como uno de los principales líderes navales de las guerras independentistas. Nació en Riohacha en 1784 y desarrolló una destacada carrera militar dentro de las fuerzas patriotas.

Padilla alcanzó notoriedad por su papel en la Batalla del Lago de Maracaibo, enfrentamiento naval clave para consolidar la independencia de Venezuela frente al dominio español. Su liderazgo en esa batalla resultó decisivo para la victoria patriota.

A pesar de su trayectoria militar, su vida terminó en medio de una controversia política. En 1828, durante el gobierno de Simón Bolívar, Padilla fue acusado de participar en una conspiración contra el Libertador y recibió condena a muerte. Con el paso del tiempo, historiadores y analistas revisaron ese episodio, lo que alimentó el debate sobre su responsabilidad en los hechos.

