El presidente Gustavo Petro continúa respondiendo a los señalamientos por su participación en una película que se graba en Colombia y publicó la foto de la que sería su breve aparición en una escena en la que, como él mismo dijo, aparece unos segundos frente a “una hermosa bailarina jamaiquina” y además, reiteró su defensa al proyecto. “Está es la foto. Qué tal desfinanciar el arte porque aparezco 3 segundos en esta escena, mucha brutalidad aún”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente explicó que no buscó participar en la película. Sin embargo, la polémica no solo se centró en su aparición en pantalla, sino también en la financiación de la producción. Para algunos críticos, la participación del jefe de Estado en la cinta abre un debate sobre el uso de recursos destinados al sector cultural y la cercanía del Gobierno con el proyecto.

Los señalamientos también se acentuaron por el contexto de crisis sanitaria que atraviesa el país, así como por el hecho de que Cuba Gooding Jr. interpretará a un célebre marino en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla pese a las denuncias que ha enfrentado en su contra por presunto acoso.

Petro, sin embargo, defendió la idea de que los presidentes también pueden impulsar iniciativas culturales. En su mensaje señaló que así como algunos mandatarios se dedican a otras actividades públicas o mediáticas (haciendo alusión al pasatiempo como DJ del expresidente Iván Duque), él podría explorar espacios como la actuación o la escritura si eso ayuda a promover el arte y la cultura del país.

En ese contexto, el mandatario mencionó que el cine y las producciones audiovisuales pueden servir para mostrar la historia y la diversidad cultural de Colombia ante el mundo, en especial el papel de comunidades afrodescendientes e indígenas en los procesos históricos del país.

Lee También

Además, relató que durante la grabación tuvo la oportunidad de conversar con la pareja de Cuba Gooding Jr., quien —según dijo— es amiga del reconocido actor Robert De Niro. Petro afirmó que aprovechó el momento para enviarle un saludo e incluso invitarlo a visitar Colombia.

Por ahora, la imagen de la bailarina y la breve aparición del presidente en la producción continúan alimentando el debate en redes sociales sobre la relación entre política, cultura y recursos públicos.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.