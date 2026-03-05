Con el objetivo de fortalecer las oportunidades laborales y mejorar la competitividad del país, la Fundación Santo Domingo y GitLab Foundation presentaron NOVA (New Opportunities for Vocational Advancement), una iniciativa que apuesta por el bilingüismo y el desarrollo de competencias técnicas como herramientas clave para impulsar la empleabilidad en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dan clave para obtener un mejor empleo y mayores ingresos en Colombia; ¿de qué trata?)

El programa surge en un contexto marcado por retos estructurales en el mercado laboral. De acuerdo con cifras del DANE, la tasa de desempleo nacional cerró 2025 en 7,8 %, aunque las brechas continúan siendo más pronunciadas entre jóvenes y población migrante.

A esta situación se suma el informe de escasez de talento elaborado por ManpowerGroup, el cual señala que el 59 % de las empresas en el país tiene dificultades para encontrar personal con las habilidades necesarias para cubrir vacantes en sectores estratégicos.

Lee También

Esta realidad evidencia una desconexión entre la formación de talento y las necesidades del mercado laboral. Frente a este panorama, NOVA busca cerrar esa brecha mediante un modelo que combina aprendizaje del inglés, formación técnica y acompañamiento a los participantes hasta su inserción en empleos formales.

“Cerrar la brecha entre formación y demanda laboral es fundamental para la competitividad del país. NOVA hace parte de nuestra estrategia de inclusión productiva al integrar bilingüismo y desarrollo de competencias para ampliar las oportunidades de empleo formal”, explicó José Francisco Aguirre.

El directivo destacó además que la iniciativa incorpora un modelo de financiamiento basado en resultados, lo que significa que los recursos se desembolsan solo cuando se cumplen metas verificables relacionadas con formación y vinculación laboral.

La alianza cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, Open Society Foundations, Migration Policy Institute y Pathways International. Con esta articulación, NOVA reúne experiencia técnica, apoyo filantrópico y una visión global para impulsar modelos de formación con impacto medible.

Para Ellie Bertani, el bilingüismo representa una herramienta decisiva para mejorar las oportunidades laborales. “Los trabajadores bilingües en Colombia ganan entre un 30 % y un 50 % más que quienes solo hablan español y además encuentran empleo más rápido. Esa diferencia puede cambiar vidas”, afirmó.

La primera implementación de la iniciativa se desarrolla a través del programa “Cuando Sabes Inglés Se Nota”, un proyecto piloto que se ejecuta en Barranquilla y su área metropolitana con una inversión superior a los mil millones de pesos. El programa se realiza en alianza con Comparamos con Colombia y cuenta con la implementación académica de CAC Eurocentres.

El proceso de convocatoria cerró con 5.032 jóvenes inscritos. Luego de una etapa de selección, 120 participantes entre 18 y 28 años fueron elegidos para integrarse al programa, que combina formación intensiva en inglés con capacitación técnica orientada a sectores con alta demanda de talento.

Además de la formación, los jóvenes reciben acompañamiento personalizado hasta lograr su vinculación laboral formal, lo que les permite ampliar sus oportunidades tanto en el mercado nacional como en escenarios internacionales.

¿Qué es NOVA?

NOVA, es una iniciativa que articula bilingüismo y desarrollo de competencias para fortalecer la empleabilidad y proyectar talento hacia oportunidades globales.

El modelo funciona bajo un esquema de pago por resultados que exige cumplir objetivos específicos, como certificaciones en inglés, acreditaciones en habilidades técnicas y la obtención de empleos formales con ingresos superiores a 1,5 salarios mínimos.

Según un estudio del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, menos del 10 % de la población colombiana domina el inglés y solo el 5,6 % de los trabajadores puede sostener una conversación fluida en este idioma. Al mismo tiempo, una de cada cuatro ofertas laborales exige un perfil bilingüe certificado.

Con esta iniciativa, NOVA busca posicionar el bilingüismo como un motor de movilidad social y desarrollo económico, conectando educación, empleabilidad y oportunidades globales para las nuevas generaciones en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.