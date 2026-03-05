La segunda parte de la entrevista exclusiva para ‘La corona tv’ dejó uno de los momentos más comentados de la conversación. La actriz y modelo María Gabriela Isler habló con franqueza sobre el final de su relación con el actor Mauro Urquijo, pero también sorprendió al presentar públicamente al hombre que hoy ocupa un lugar importante en su vida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Ha sido un proceso duro”: reapareció Mauro Urquijo con María Gabriela; ¿qué hacen ahora?)

Durante la charla, Isler explicó que, tras varios años de relación con Urquijo, ambos tomaron la decisión de poner fin a su historia. Aunque reconoce que fueron siete años significativos y llenos de experiencias, también admite que con el paso del tiempo las diferencias comenzaron a hacerse más evidentes.

Según contó, la relación atravesó momentos difíciles que terminaron por desgastar el vínculo.

Lee También

¿Quién es el nuevo novio de la expareja de Mauro Urquijo?

Sin embargo, en medio de ese proceso personal apareció una nueva persona en su vida. Se trata de Rafael Moreno, un abogado oriundo de Leticia, en el departamento de Amazonas, quien según relató la propia actriz la conoció en un gimnasio cuando ella aún estaba viviendo los últimos meses de su relación con Urquijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Corona TV (@lacoronatv)

De acuerdo con Moreno, el primer contacto entre ambos fue completamente casual. Coincidieron varias veces en el gimnasio y poco a poco comenzaron a conversar. En ese entonces, explicó, entre ellos solo surgió una amistad. Las rutinas de ejercicio se convirtieron en un espacio para compartir, hablar y conocerse mejor.

En medio de esas conversaciones, María Gabriela comenzó a confiarle algunas de las dificultades que atravesaba en su relación sentimental. Moreno asegura que en ese momento su papel fue principalmente el de escucharla y brindarle apoyo como amigo.

“Nos encontramos en el gimnasio y empezamos a hablar. Ella estaba pasando por un momento complicado y simplemente la escuchaba”, comentó durante la entrevista.

La actriz también fue clara al explicar que, aunque se conocieron antes de la ruptura definitiva con Mauro Urquijo, la relación sentimental entre ella y Moreno comenzó oficialmente en noviembre, cuando ya había terminado su vínculo con el actor.

¿Por qué terminó María Gabriela Isler con Mauro Urquijo?

Otro de los aspectos que salieron a la luz durante la conversación fue que la relación entre Isler y Urquijo también estuvo marcada por situaciones externas. Según contó Isler, el entorno cercano de la pareja y algunos vecinos del conjunto residencial donde vivían no veían con buenos ojos la relación entre ambos, lo que generó tensiones adicionales en la convivencia.

Con el paso del tiempo, las diferencias y las presiones terminaron por pesar más, y la pareja decidió tomar caminos separados.

A pesar de todo, María Gabriela expresó palabras de respeto y agradecimiento hacia su expareja. Reconoció que fueron años importantes en su vida y que la relación tuvo momentos positivos. “Fue una etapa muy significativa. Agradezco todo lo vivido durante estos siete años, pero hay ciclos que simplemente llegan a su fin”, afirmó.

La escena culminó con un beso entre ambos frente a las cámaras de ‘La corona tv’, un gesto que confirmó públicamente el inicio de esta nueva etapa sentimental.

El momento, espontáneo y sin libreto, causó sorpresa en el set y dejó claro que la actriz está dispuesta a seguir adelante con su vida.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.