Uno de los eventos de cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Colombia tuvo una inesperada consecuencia en la que acabó involucrada una de las celebridades de la comedia del país.

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Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, relató una situación que se presentó en un viaje a Barranquilla en la mañana que, según indicó, llevó a cabo en las primeras horas del sábado 23 de mayo de 2026.

El humorista bogotano explicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) una incomodidad que le causó un episodio con evidentes tintes políticos.

“Ayer en la mañana abordé un vuelo a Barranquilla porque tenía ‘show’ en la noche, en el avión iban como 20 personas que cada vez que podían gritaban: firme por la patria”, indicó en la primera parte de su publicación.

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Si bien señaló que no pretende promover alguna clase de simpatía por alguno de los candidatos presidenciales para las elecciones del próximo 31 de mayo, aclaró la razón de su molestia y un posterior episodio engorroso en el que reaccionó de manera tajante.

“A mí no me importa a quien apoyan, pero un avión no es un sitio para andar gritando sus arengas, (de hecho siempre dicen: por respeto a los demás pasajeros le solicitamos usar audífonos para no incomodar) cosa que les valió v…. y ya casi terminando abordaje se subieron tres señoras ‘de bien’. Una gritó a todo pulmón: ‘¿Es cierto que este es el avión de los ganadores en primera vuelta?’. A lo que le respondí: ‘No, este avión es de Latam y va para Barranquilla’. La señora muy clasista me miró despectivamente y me dijo: ‘¿Y usted quien es?’. Le dije: ‘Un ciudadano, con los mismos derechos que usted'”, contó el comediante.

El final del relato dejó en evidencia que, si bien los ánimos bajaron en ese momento, le quedó una reflexión personal acerca del comportamiento de esas personas de cara al futuro.

“[A la señora] le tocó calmarse y seguir al fondo del avión mientras yo pensaba: ‘Si estos son los seguidores, cómo será la ‘democracia’ de su ‘líder”. Si para solicitar respeto e igualdad de derechos hay que tener un apellido prestigioso o un estatus económico elevado seguimos igual de jodidos gane quien gane. Se vuelve más chistoso porque yo iba en primera clase. Que Dios nos ampare”, sentenció.

Este mensaje coincide con otro que Hassam hizo para las pasadas elecciones presidenciales de Colombia en las que puso sobre la mesa la necesidad de respetar la opinión de los otros, en una época en la que los candidatos en la primera vuelta eran Gustavo Petro, Rodolfo Hernández (Q.E.P.D.) y Federico ‘Fico’ Gutiérrez, entre los más destacados.

Cabe resaltar que la aerolínea Latam, mencionada en este incidente, no ha hecho ninguna clase de comentario acerca de lo sucedido, que evidentemente no pasó de ser un percance menor.

Es importante recordar que las actividades políticas en plaza pública frenan en la semana previa a las votaciones del domingo 31 de mayo en Colombia, pues desde este lunes 25 de mayo empezaron los comicios en el exterior.

También vale la pena aclarar que Hassam salió al paso de cuestionamientos en la publicación de su relato para aclarar que, lejos de cualquier respaldo, su intención es “exigir respeto” en un espacio como lo es un vuelo comercial.

En Colombia, gritar arengas políticas dentro de un avión comercial no es una actividad legal y está catalogado como una infracción a la seguridad de la aviación civil.

Aunque la Constitución colombiana garantiza el derecho a la libre expresión, este derecho tiene límites estrictos cuando entra en conflicto con la seguridad del transporte público, la tranquilidad de los pasajeros y la autoridad del comandante de la aeronave.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) cuenta con un reglamento estricto respecto al comportamiento de los pasajeros a bordo. Según el RAC 215, cualquier conducta que altere el orden, use lenguaje ofensivo, cause perturbación o configure un comportamiento disruptivo está prohibida. Gritar consignas o arengas políticas de forma alterada encaja en la categoría de “pasajero perturbador o disruptivo”.

Esta fue la publicación de Hassam sobre el tema:

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