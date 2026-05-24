Los cierres de campaña para las elecciones presidenciales en Colombia han estado tensos, mientras cada candidato mueve sus últimas fichas para la cita con la democracia del próximo domingo 31 de mayo. Uno de esos fue Abelardo de la Espriella, quien en un mitin en Medellín lanzó una advertencia e hizo feroces declaraciones contra Gustavo Petro.

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El aspirante por el movimiento Defensores de la patria aseguró que tiene información “de inteligencia” sobre lo que ocurriría los próximos 28 y 29 de mayo. Manifestó que mingas indígenas y grupos criminales como el Eln y las disidencias de las Farc bloquearían algunos territorios nacionales y vías como la Panamericana.

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A su vez, el abogado pidió a entidades de control nacional, a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos en el mundo que pongan los ojos sobre Colombia. Esto, precisamente, porque aseguró que el jefe de Estado y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tendrían planes para desestabilizar al país.

“Petro y Cepeda quieren incendiar al país para alterar la voluntad del país. Ellos piensan como lo que son, bandidos y narcoterroristas. Petro, no te tenemos miedo; te vamos a enfrentar, derrotar y a castigar”, sentenció el jurista

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.