El exministro de Salud Alejandro Gaviria volvió a lanzar fuertes críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro al referirse al panorama actual del sistema de salud en Colombia, uno de los temas que más controversia ha generado durante los últimos años.

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(Vea también: “El presidente nos engañó”: Alejandro Gaviria habló de cómo fue trabajar con Petro)

En su diálogo con ‘Indecisos’, de Pulzo, Gaviria aseguró que el país atraviesa una situación compleja en materia sanitaria y utilizó una frase que rápidamente llamó la atención por la gravedad de lo que implica.

“Hay una crisis deliberada”, afirmó el exfuncionario, quien se ha convertido en una de las voces más críticas frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

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Sus declaraciones se dan en un contexto marcado por dificultades en la entrega de medicamentos, quejas de usuarios, problemas financieros de varias EPS y crecientes tensiones alrededor de la reforma a la salud promovida desde la Casa de Nariño.

Esta es la entrevista completa con el exministro:

Qué dijo Alejandro Gaviria sobre la crisis de salud en Colombia

Durante la conversación, Gaviria sostuvo que el deterioro que enfrenta el sistema no sería producto únicamente de errores administrativos o problemas estructurales acumulados, sino de decisiones políticas que habrían profundizado la crisis.

Aunque el exministro ha cuestionado en repetidas ocasiones algunos aspectos del modelo de salud colombiano, también ha defendido la necesidad de hacer reformas técnicas y graduales, sin desmontar completamente el sistema existente.

“Con ese problema que está ahí, que subyace a todo, hay una crisis deliberada creada por el Gobierno actual, que nunca quiso aceptar que en términos de protección financiera, en términos de acceso a tratamientos de alto costo. Colombia era un ejemplo para el mundo en desarrollo. Y no lo digo yo, lo dicen casi todos los analistas del mundo”.

La frase utilizada por el exministro sugiere que el deterioro del sistema tendría componentes intencionales y no solamente coyunturales.

En ese escenario, Gaviria ha mantenido una postura especialmente dura frente a algunas decisiones del Ejecutivo, incluyendo el manejo de las EPS intervenidas y la situación financiera del sector.

Además, insistió en este medio en que las discusiones alrededor de la salud deberían centrarse menos en la confrontación ideológica y más en criterios técnicos que permitan proteger la atención de los pacientes.

¿Incapacidad, ideologización o corrupción en la salud?

Al ser consultado sobre la causa mayor de la crisis en el sistema, Gaviria las jerarquizó.

“Lo primero es ineficiencias en el gasto que están haciendo. Lo segundo es ideologización excesiva, que lo lleva a tomar malas decisiones también. Y después algo de corrupción, sobre todo en las EPS intervenidas… en algunos de estos equipos territoriales básicos hay mucho clientelismo, mucho aprovechamiento político”.

Gaviria señaló que hay una destrucción de las capacidades del Estado. “Hay personas técnicas que conocían cómo funcionaban ciertas cosas que ya no trabajan en el Gobierno y eso no solo en el Ministerio de Salud, sino en muchas otras partes”.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.