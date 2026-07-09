Un sismo de magnitud 3,7 se registró en la noche de este miércoles 8 de julio en el municipio de Los Santos (Santander), informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín actualizado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Reportaron delicado terremoto en Costa Rica y hubo susto por el fuerte temblor)

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:17 p. m., tuvo una profundidad de 152 kilómetros y su epicentro se ubicó en Los Santos, uno de los municipios con mayor actividad sísmica del país. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales.

Pocos minutos después del evento, varios usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido el movimiento en diferentes zonas del país. Entre los reportes se destacan mensajes de ciudadanos que afirmaron percibir el temblor en Duitama (Boyacá) y en distintos sectores de Bogotá.