De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:17 p. m., tuvo una profundidad de 152 kilómetros y su epicentro se ubicó en Los Santos, uno de los municipios con mayor actividad sísmica del país. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales.
Pocos minutos después del evento, varios usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido el movimiento en diferentes zonas del país. Entre los reportes se destacan mensajes de ciudadanos que afirmaron percibir el temblor en Duitama (Boyacá) y en distintos sectores de Bogotá.
Los Santos es una de las zonas con mayor actividad sísmica de Colombia
El municipio de Los Santos, en Santander, hace parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región reconocida por registrar una alta frecuencia de movimientos telúricos debido a sus características geológicas.
Por esta razón, es habitual que el Servicio Geológico Colombiano reporte sismos con epicentro en esta zona. En la mayoría de los casos se trata de eventos de gran profundidad, lo que reduce la probabilidad de que ocasionen daños, aunque pueden ser percibidos en municipios cercanos e incluso en ciudades más alejadas, como ocurrió con este temblor.
¿Cómo reportar un temblor en Colombia?
Si sintió un sismo, puede informar cómo lo percibió a través de Sismo Sentido, la plataforma habilitada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) para recopilar reportes de la ciudadanía.
Para hacerlo, solo debe ingresar al sitio web del SGC, seleccionar el evento sísmico correspondiente y responder un breve formulario sobre el lugar donde se encontraba, la intensidad con la que sintió el movimiento y si observó alguna afectación. Esta información ayuda a los expertos a evaluar el alcance del sismo y a complementar los datos obtenidos por la red de monitoreo sísmico del país.
El Servicio Geológico Colombiano recomienda enviar el reporte únicamente si realmente percibió el movimiento, ya que los datos aportados por los ciudadanos contribuyen al análisis técnico de cada evento y permiten conocer en qué municipios y ciudades fue sentido.