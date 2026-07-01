Durante la noche de este 30 de junio, un nuevo temblor se registró en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo una magnitud de 3,1 y su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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El evento ocurrió a las 11:57 p. m. y tuvo una profundidad de 100 kilómetros, una característica que suele hacer que los sismos se perciban en un área más amplia, aunque con menor intensidad en comparación con los movimientos superficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados con este movimiento sísmico. Asimismo, se presentó otro temblor en la noche con epicentro en Puerto Boyacá.

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Temblor de magnitud 3.4 en Puerto Boyacá

Horas antes, se presentó otro movimiento telúrico en Puerto Boyacá (Boyacá). De acuerdo con el SGC, el sismo tuvo lugar a las 9:13 p. m., con una magnitud de 3,4.

Ese evento tuvo una profundidad superficial, por lo que fue percibido con mayor intensidad en sectores cercanos al epicentro. A través de redes sociales, ciudadanos manifestaron haber sentido el movimiento en municipios como Doradal (Antioquia) y Mariquita (Tolima). Incluso, algunos usuarios en Cali aseguraron haber percibido una leve vibración.

Hasta ahora, ninguno de los dos sismos registrados durante la jornada ha dejado reportes oficiales de personas heridas o afectaciones materiales.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Luego del sismo, el Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía a informar si percibió el movimiento a través de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta que permite recopilar reportes de los habitantes para determinar la intensidad con la que fue experimentado el evento en las diferentes regiones del país.

Para participar, los usuarios deben ingresar al portal habilitado por la entidad y responder un breve cuestionario con información sobre el lugar donde se encontraban, la forma en que sintieron el sismo y los posibles efectos observados durante el movimiento.

El SGC recordó que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos son frecuentes. La entidad recomendó consultar únicamente los canales oficiales para conocer información actualizada sobre los movimientos telúricos registrados en el país.

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