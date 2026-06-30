Las imágenes compartidas por Caracol Radio muestran decenas de ataúdes movilizados por equipos de emergencia en La Guaira, donde continúan las labores tras los dos terremotos que sacudieron a Venezuela.

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(Vea también: Colombia envía ayuda humanitaria y repatria ciudadanos tras terremotos en Venezuela)

La magnitud de la tragedia que dejaron los dos terremotos registrados en Venezuela sigue quedando en evidencia con las escenas que llegan desde La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

En un video publicado por Caracol Radio se observa a equipos de emergencia movilizando cientos de ataúdes, mientras familiares permanecen en las inmediaciones a la espera de la entrega de los cuerpos de las víctimas.

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#MUNDO | Impactantes imágenes desde La Guaira, Venezuela: cientos de ataúdes son movilizados por personal de emergencia en medio de la respuesta a la tragedia causada por los dos terremotos. A las afueras, familiares esperan la entrega de los cuerpos. Vía @GabyGabyGG… pic.twitter.com/SFHoryGyF1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 30, 2026

La Guaira concentra gran parte de la emergencia

Los dos sismos, registrados el 24 de junio de 2026 y con magnitudes de 7,2 y 7,5, provocaron graves daños en La Guaira, donde se reportó el colapso de múltiples edificaciones y afectaciones en infraestructura, incluido el aeropuerto de Maiquetía.

Las imágenes difundidas reflejan la dimensión de la crisis que enfrenta esa región, donde las autoridades mantienen activas las labores de rescate.

La cifra de fallecidos sigue aumentando

Según la información compartida, el balance oficial ya supera los 1.700 fallecidos, mientras las morgues permanecen colapsadas debido al alto número de víctimas.

Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate en medio de las réplicas que se han registrado tras los terremotos. Ante la magnitud de la emergencia, La Guaira fue declarada zona de desastre, mientras las autoridades avanzan en la atención de los afectados.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.