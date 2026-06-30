El dolor y la desolación que se viven en el vecino país le dieron paso a un verdadero milagro que le da la vuelta al mundo. Ya se cumplieron 124 horas desde el devastador doblete sísmico del pasado miércoles 24 de junio, un brutal fenómeno natural que no solo destrozó la costa norte de Venezuela, sino que sacudió con fuerza a varias ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja. Cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes parecían desvanecerse en el abismo de las estadísticas, la tierra devolvió una vida.

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En la madrugada de este martes, 30 de junio de 2026, un equipo internacional de rescatistas logró la hazaña de sacar con vida a un niño de tan solo 11 años que se encontraba sepultado en el estado de La Guaira. El rescate, digno de una película de suspenso, se convirtió de inmediato en un bálsamo de esperanza para miles de familias que aún buscan desesperadamente señales de sus seres queridos en una carrera frenética y dramática contra el reloj.

El impactante operativo se concentró en La Guaira, una región que fue declarada oficialmente como “zona de desastre” por la presidenta interina debido a la magnitud de la destrucción. Allí, el tiempo jugaba de manera implacable en contra de los rescatistas, pero el desespero no les impidió actuar con la cautela necesaria para evitar un colapso secundario que sepultara al menor de forma definitiva.