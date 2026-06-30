El dolor y la desolación que se viven en el vecino país le dieron paso a un verdadero milagro que le da la vuelta al mundo. Ya se cumplieron 124 horas desde el devastador doblete sísmico del pasado miércoles 24 de junio, un brutal fenómeno natural que no solo destrozó la costa norte de Venezuela, sino que sacudió con fuerza a varias ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja. Cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes parecían desvanecerse en el abismo de las estadísticas, la tierra devolvió una vida.
En la madrugada de este martes, 30 de junio de 2026, un equipo internacional de rescatistas logró la hazaña de sacar con vida a un niño de tan solo 11 años que se encontraba sepultado en el estado de La Guaira. El rescate, digno de una película de suspenso, se convirtió de inmediato en un bálsamo de esperanza para miles de familias que aún buscan desesperadamente señales de sus seres queridos en una carrera frenética y dramática contra el reloj.
El impactante operativo se concentró en La Guaira, una región que fue declarada oficialmente como “zona de desastre” por la presidenta interina debido a la magnitud de la destrucción. Allí, el tiempo jugaba de manera implacable en contra de los rescatistas, pero el desespero no les impidió actuar con la cautela necesaria para evitar un colapso secundario que sepultara al menor de forma definitiva.
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Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.
Tras seis horas de labores de alta precisión,… pic.twitter.com/QdqbEVEy4Y
— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 27, 2026
El caso de este valiente niño de 11 años no solo conmovió a la población local, sino que recargó las energías de un impresionante ejército humanitario que se encuentra desplegado en la zona cero del desastre.
Actualmente, la fuerza de tarea internacional cuenta con 2.624 rescatistas provenientes de 25 naciones, quienes se han mudado a las ruinas venezolanas para batallar contra la muerte. Aunque el paso de las horas reduce drásticamente las probabilidades de éxito debido a la deshidratación y las heridas, el hallazgo de este martes demuestra que la resistencia humana puede romper cualquier lógica matemática. Los rescatistas aseguran que no detendrán la remoción de escombros mientras exista la mínima posibilidad de escuchar un grito de auxilio bajo la tierra.
Videos del terremoto en Venezuela
Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.
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