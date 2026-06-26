La magnitud de la tragedia provocada por el inusual fenómeno geológico en el norte de Venezuela cobra dimensiones cada vez más desgarradoras. Durante la mañana de este viernes 26 de junio, las autoridades sanitarias y de control de riesgos elevaron oficialmente a 589 la cifra de personas fallecidas, consolidando un aumento exponencial frente a los primeros balances de la emergencia. El drástico repunte en el conteo de víctimas mortales coincide con el ingreso de las excavadoras pesadas y los equipos de rescate urbano a los núcleos de los más de 100 edificios residenciales que colapsaron por completo.

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La emergencia, catalogada ya como uno de los peores desastres naturales en la historia moderna de la nación caribeña, se originó la tarde del pasado miércoles 24 de junio debido a un “doblete sísmico superficial”. Dos brutales terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 quebraron fallas tectónicas contiguas con apenas 39 segundos de diferencia, liquidando los cim

El avance de las operaciones de remoción de escombros en los sectores más golpeados de La Guaira (como Caraballeda y Catia La Mar) ha permitido actualizar el inventario de daños y afectaciones humanas administrado por el Ejecutivo:

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ratificó el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad para mantener el acordonamiento de las zonas de peligro estructural y coordinar las tareas de asistencia con las misiones internacionales de socorro.

A pesar del incremento en el número de decesos, los rescatistas mantienen una carrera contra el reloj guiados por la esperanza de hallar personas con vida en los sótanos y bolsas de aire de las estructuras multifamiliares.

Hacia las 7:00 a. m. de este viernes, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía —cuya infraestructura civil permanece fuera de servicio comercial debido a las fracturas en su terminal— dos aviones Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las aeronaves transportaron al equipo élite USAR COL-1, compuesto por 63 especialistas en rescate urbano avalados por las Naciones Unidas bajo el sello INSARAG, junto a 12 toneladas de herramientas avanzadas de localización y los binomios caninos Rojo, Candy, Dasta y Tamy.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.