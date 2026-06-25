Por: Blu Radio

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El balance de víctimas por los dos devastadores terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela sigue en aumento. El Gobierno venezolano elevó la cifra oficial a 235 muertos y más de 4.300 heridos atendidos en la red hospitalaria.

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Ante la magnitud de la emergencia humanitaria, las autoridades formalizaron una solicitud de asistencia internacional. Horas después, el Gobierno de los Estados Unidos anunció el despliegue inmediato de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro.

El panorama asistencial es crítico en las zonas afectadas, donde los equipos de emergencia continúan con las labores de remoción de escombros y atención médica de urgencia.

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Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.