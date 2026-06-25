En medio del drama por el terremoto en Venezuela, las voces de solidaridad se transforman en acciones concretas de diferentes protagonistas y uno de ellos es Colombia desde su papel de vecino.

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Así lo indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) el presidente Gustavo Petro este jueves 25 de junio de 2026, un día después de la tragedia que ha dejado más de 188 fallecidos reportados hasta el momento.

“Colombia siempre ayudará a Venezuela y al revés. Hemos organizado envios en primer lugar de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar. Todo lo que se soliciten y tengamos lo tendrán”, indicó en primera instancia.

Lo cierto es que aparte de revelar las labores que se han adelantado y las complicaciones en medio de ese camino, también aprovechó para enviarle un mensaje al mandatario estadounidense.

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“La mayoría puede provenir del gobierno de los EE. UU. Le solicito al presidente Donald Trump, levantar las sanciones y bloqueo, para que la sociedad y el estado venezolano tengan la más amplia capacidad de actuar”, aseguró.

Por eso, al plantear un panorama complicado en caso de que no se escuche su solicitud, cerró su petición en la que acabó involucrando un tema político en medio de esta realidad complicada para los venezolanos.

“Si se junta el efecto de un enorme desastre natural como el sufrido por Venezuela, con el bloqueo económico a un país, aumentará en muchos el número de muertos”, concluyó.

Colombia se sumó a la lista de países que ayudan a Venezuela después del sismo de 7.0 de magnitud que provocó destrucción y del que se buscan acciones para ayudar a la población civil.

¿Cómo fue el terremoto en Venezuela en 2026?

Un devastador terremoto de magnitud 7.1 sacudió el territorio de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio de 2026, provocando una emergencia humanitaria que capta la atención del mundo entero.

Los organismos geológicos reportaron el epicentro a 41 kilómetros de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, registrando una profundidad preliminar de apenas 9 kilómetros en la superficie terrestre.

La escasa profundidad del movimiento telúrico multiplicó con fuerza el impacto en las edificaciones, causando el colapso de múltiples estructuras residenciales y comerciales en la ciudad de Caracas.

Las autoridades de socorro confirmaron la trágica cifra de más de 188 personas fallecidas hasta el momento, mientras los equipos especializados remueven escombros buscando sobrevivientes atrapados.

Asimismo, los terminales de transporte sufrieron daños materiales de gran consideración, reportando afectaciones críticas en los techos, pasillos y zonas de embarque del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El pánico colectivo obligó a miles de ciudadanos a evacuar de forma inmediata hacia las calles de las principales capitales, en medio del sonido constante de las sirenas.

La magnitud del sismo cruzó las fronteras nacionales de forma inmediata, sintiéndose con gran intensidad en varias regiones colombianas como los departamentos de Santander, Norte de Santander y Bogotá.

Ante la gravedad del desastre natural, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió avisos preventivos para territorios insulares cercanos como Aruba, Bonaire, Curazao y Puerto Rico.

Por consiguiente, mandatarios de todo el planeta activaron canales urgentes de cooperación y asistencia humanitaria para enviar rescatistas y paramédicos especializados hacia el territorio venezolano afectado.

Colombia dispuso brigadas de búsqueda terrestre mientras la comunidad europea preparó aeronaves con toneladas de medicamentos, insumos de primera necesidad y herramientas avanzadas para la remoción de escombros pesados.

Finalmente, los equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente sobre las réplicas geológicas mientras las autoridades locales recomiendan a la población civil conservar la calma y seguir las instrucciones oficiales.

La solidaridad internacional resulta indispensable para atender la crisis hospitalaria actual y empezar los complejos planes de reconstrucción de las redes de servicios públicos destruidas por el sismo.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.