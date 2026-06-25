El fuerte temblor en Venezuela está en la mira del mundo, que ha puesto sobre la mesa todas las ayudas disponibles no solo a nivel regional sino desde Europa con varios de los grandes países.

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Estas son algunas de las autoridades que han anunciado sus acciones de respaldo ante ese difícil momento que se vive en territorio venezolano, con más de 188 personas fallecidas confirmadas hasta el momento.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

“Colombia siempre ayudará a Venezuela y al revés. Hemos organizado envíos en primer lugar de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar. Todo lo que se soliciten y tengamos lo tendrán. La mayoría puede provenir del gobierno de los EE. UU. Le solicito al presidente Donald Trump, levantar las sanciones y bloqueo, para que la sociedad y el estado venezolano tengan la más amplia capacidad de actuar. Si se junta el efecto de un enorme desastre natural como el sufrido por Venezuela, con el bloqueo económico a un país, aumentará en muchos el número de muertos”.

Gobierno de Estados Unidos

“Tal como lo ha dirigido el Departamento de Guerra, el Comando Sur de EE. UU. está trabajando actualmente con el Departamento de Estado para apoyar las operaciones de alivio del gobierno de EE. UU. en Venezuela en respuesta a los devastadores terremotos de ayer. Nuestras fuerzas conjuntas se están moviendo rápidamente para llevar las incomparables capacidades de transporte aéreo, logística y salvavidas del ejército de EE. UU. para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis. El mando ha establecido un equipo de planificación operativa que incluye expertos experimentados en la materia de la Oficina de Asistencia Humanitaria, quienes están asesorando al personal y al liderazgo responsables de la planificación de ayuda en desastres y decisiones relacionadas con la misión. El mando también ha iniciado una estrecha coordinación con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a unirse a la asistencia internacional en curso para ayudar al pueblo de Venezuela en su momento de necesidad”.

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Pedro Sánchez, presidente de España

“Acabo de hablar con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias. España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la Unidad Militar de Emergencias y de ERICAM. También viaja personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para evaluar las necesidades sobre el terreno. El Gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela”.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia

“Acabo de intercambiar con Delcy Rodríguez, a raíz del violento terremoto que ha golpeado a Caracas y varias regiones del país. Expresé la solidaridad de Francia hacia el pueblo venezolano y envié nuestros pensamientos a las víctimas y sus seres queridos.

Francia está lista, junto con sus socios europeos, para brindar asistencia a las poblaciones afectadas en respuesta a las necesidades expresadas por las autoridades venezolanas. Un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en salvamento y desescombro será desplegado de inmediato”.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador

“Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

“En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”.

José Antonio Kast Rist, presidente de Chile

“Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”.

Giorgia Meloni, presidenta de Italia

“Al seguir con profunda preocupación las consecuencias del violento terremoto que ha golpeado a Venezuela, expreso en nombre del Gobierno la más sentida solidaridad y cercanía a las autoridades venezolanas y a la población. La Presidencia del Consejo está en continuo contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Protección Civil para activar con prontitud cada canal de ayuda humanitaria y de asistencia a nuestros conciudadanos”.

Mark Carney, presidente de Canadá

“Los terremotos catastróficos en Venezuela han cobrado más de 160 vidas y han causado una devastación incalculable. En nombre de los canadienses, ofrezco mis sinceras condolencias a los seres queridos de quienes perdieron la vida. Mis pensamientos están con todos los que han resultado heridos o desplazados, y con los primeros respondedores que trabajan incansablemente para salvar vidas. Canadá está preparando asistencia humanitaria para apoyar a los venezolanos en los días y semanas venideros”.

Pablo Quirno, canciller de Argentina

“Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan. Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación”.

Gideon Sa’ar, Ministro de Asuntos Exteriores de Israel

“El Estado de Israel expresa sus más sentidas condolencias al pueblo de Venezuela por los devastadores terremotos que han afectado al país. Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y todos los que fueron afectados por la tragedia. Israel está evaluando las posibilidades para brindar ayuda al pueblo venezolano en estos momentos difíciles”.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía



“Comparto de corazón el dolor por las vidas perdidas en los dos terremotos separados ocurridos en Venezuela, transmito mis condolencias y mejores deseos al amigo pueblo venezolano y a su gobierno, y deseo una pronta recuperación a los heridos. Como Turquía, estamos al lado de nuestros amigos venezolanos en estos días de dolor y dificultad”.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú

“Quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados hoy. Mi corazón está con las familias que vienen atravesando momentos de angustia e incertidumbre a causa de esta tragedia. Elevo mis oraciones por todos los afectados y por quienes, con valentía y entrega, participan en las labores de rescate y ayuda. Fuerza para Venezuela”.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.