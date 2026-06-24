Las consecuencias del fuerte terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela comenzaron a sentirse de inmediato en varias regiones del país vecino. Además de los daños estructurales reportados en distintas ciudades, miles de personas quedaron sin algunos servicios básicos, como electricidad, internet, telefonía y gas natural.

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Las principales afectaciones se registraron en Caracas, Valencia, Maracay y La Guaira, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia ante la magnitud del movimiento telúrico, que también se sintió en Colombia.

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Cortes de internet, telefonía y gas luego del sismo en Venezuela

Medios venezolanos y colombianos reportaron fallas en las comunicaciones poco después del terremoto. Según informó Blu Radio, en varias zonas de Venezuela se presentaron interrupciones en los servicios de internet y telefonía debido a las afectaciones generadas por el sismo.

A esto se sumó la suspensión preventiva del servicio de gas natural directo, que abastece a miles de hogares venezolanos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, explicó que la medida busca evitar accidentes adicionales en medio de la emergencia.

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Asimismo, el servicio de energía eléctrica también presentó fallas en varias ciudades, complicando aún más las labores de atención y evaluación de daños.

Hay edificios colapsados y varias zonas en emergencia

Las imágenes que comenzaron a circular desde Caracas y La Guaira muestran edificios parcialmente derrumbados y otras estructuras con daños importantes. Aunque las autoridades todavía no han entregado un balance oficial sobre víctimas o heridos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que existe la posibilidad de pérdidas humanas y graves consecuencias económicas.

Cabello confirmó en la televisión estatal que varias viviendas y edificaciones se vinieron abajo tras el movimiento telúrico y aseguró que todos los organismos de emergencia fueron desplegados.

“Todos los organismos de seguridad y asistencia, protección civil, voluntarios, bomberos y policías están activados”, afirmó el funcionario.

El terremoto obligó a la evacuación de numerosos edificios en la capital venezolana. Decenas de personas permanecieron en las calles por temor a nuevas réplicas.

Según el Gobierno venezolano, los sismos se sintieron con fuerza en los estados de Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y el Distrito Capital.

Cabello señaló que en el este de Caracas, especialmente en sectores como Los Palos Grandes y Altamira, se presentan “situaciones alarmantes” debido al desplome de algunas estructuras.

Las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños y mantienen el llamado a la calma mientras avanzan las labores de búsqueda, inspección y atención de la emergencia.

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