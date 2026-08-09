Por: France 24

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó de manera categórica el plan de paz de 15 puntos promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de lograr la paz en Gaza. De acuerdo con declaraciones oficiales divulgadas por su propia oficina y recogidas por France24, Netanyahu dejó claro que el ejército israelí no se retirará de la Franja de Gaza mientras el movimiento islamista Hamás no se desarme en su totalidad. Subrayó que este desarme debe ser total y comprobable, cubriendo tanto las armas pesadas como las ligeras: “Hablamos de un desarme real, no de uno ficticio”, afirmó Netanyahu en un mensaje grabado al inicio de la reunión del gabinete, según la citada fuente.

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Netanyahu calificó las propuestas estadounidenses como "ideas inaceptables" a las que Israel debe oponerse, aunque reconoció que existe un diálogo abierto con Washington para tratar las diferencias. Además, fue enfático al declarar que mientras él continúe en el poder “no se creará ningún Estado palestino ni en Cisjordania, ni en Gaza, ni 'Fatahistán', ni 'Hamastán'”, informó France24. Por su parte, fuentes de la Casa Blanca citadas por Reuters –que optaron por el anonimato– señalaron que el presidente Trump estaría "muy, muy decepcionado" si Israel no acatara su parte del acuerdo.

El plan estadounidense, presentado el 30 de julio por Trump como un "acuerdo histórico", contemplaba varias etapas, incluyendo la aceptación por parte de Hamás de un programa de desarme y la obligación para Israel de cumplir lo pactado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij, en Egipto. Uno de los puntos principales requería el cese de operaciones militares israelíes en Gaza y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hasta la llamada “línea amarilla”, que marcaba el control militar sobre el 53 % de la Franja según mapas divulgados por la Casa Blanca. Sin embargo, informes posteriores reconocen que Israel controla actualmente más del 60 % del territorio, de acuerdo con Netanyahu.

Aunque Hamás aceptó oficialmente el plan de 15 puntos, condicionó su desarme a una retirada total israelí de Gaza. El alto cargo del movimiento, Basem Naim, expresó a Reuters su esperanza de que los mediadores y el gobierno estadounidense presionen a Netanyahu para que cumpla lo comprometido, advirtiendo que cualquier incumplimiento provocaría la misma respuesta por parte de Hamás.

La coyuntura política interna de Israel añade presión a Netanyahu: a pocos meses de las elecciones del 27 de octubre, enfrenta críticas tanto de ministros de extrema derecha, quienes rechazan cualquier concesión, como de su aliado principal, Estados Unidos, que aboga por la finalización del conflicto. A pesar del rechazo frontal al plan de paz, las fuerzas israelíes han reducido sus ataques desde que Nikolay Mladenov, de la Junta de Paz impulsada por Trump, se reunió recientemente con el gobierno israelí. Igualmente, según France24 y declaraciones oficiales, Netanyahu reitera el compromiso de perseguir a los responsables de Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Israel rechazó el plan de paz de 15 puntos propuesto para Gaza?

De acuerdo con declaraciones de Benjamin Netanyahu recogidas por France24, Israel rechazó el plan de paz porque el gobierno israelí considera inaceptable retirarse de Gaza sin que Hamás se desarme completamente. Netanyahu insiste en que el desarme debe ser real y verificable, y rechazó cualquier alternativa que implique un desarme parcial o aparente de Hamás.

¿Qué significa la "línea amarilla" en el conflicto entre Israel y Gaza?

La “línea amarilla” es el límite militar establecido tras el alto el fuego, según mapas difundidos por la Casa Blanca y descritos por France24. Indica el área que Israel controlaba originalmente, equivalente al 53 % de Gaza; sin embargo, las fuerzas israelíes actualmente controlan más del 60 %, según reconoció el propio Netanyahu. El plan de paz exigía que Israel replegara sus tropas hasta esa línea tras el desarme efectivo de Hamás.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.