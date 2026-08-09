Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El expresidente Gustavo Petro afirmó que durante su gobierno autorizó 25 bombardeos contra estructuras criminales, aunque los principales cabecillas no fueron capturados ni neutralizados en esos operativos. Según su relato, estos líderes siempre lograban escapar poco antes de los ataques, situación que atribuyó a una posible filtración de información en los organismos de inteligencia y en la estructura militar colombiana. Petro expuso que, aunque compartió su inquietud con altos mandos, no obtuvo respuestas concluyentes que permitieran identificar el origen de las supuestas fugas de información. Es importante señalar que la cifra de bombardeos coincide con el reporte de las Fuerzas Militares presentado al cierre de su mandato, donde se detalla que estas acciones estaban dirigidas contra objetivos considerados de alto valor.

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Las sospechas de filtraciones llevaron a Petro a pensar en intereses externos relacionados con el resultado de estas operaciones. En declaraciones publicadas después de dejar la presidencia, y citadas por El Diario, Petro aseguró que los principales objetivos estaban también bajo la vigilancia de agencias de inteligencia estadounidenses. Fue enfático al sostener que "un sector del Gobierno de Estados Unidos habría tenido interés en que esos cabecillas no fueran capturados", aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran esta acusación. Según Petro, un golpe militar que resultara en la captura o muerte de estos jefes podría fortalecer políticamente a su administración y desvirtuar críticas sobre una supuesta cercanía con organizaciones narcotraficantes. Planteó, además, que ciertos actores estadounidenses pretendían evitar la continuidad del proyecto político progresista en Colombia.

No obstante, las afirmaciones de Petro contrastan con los episodios de cooperación bilateral documentados durante la última etapa de su gobierno. En febrero de 2026, durante una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump, Petro presentó como objetivos prioritarios a cabecillas como alias ‘Iván Mordisco’, de las disidencias de las Farc; alias ‘Pablito’, del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo, manifestando el interés de reforzar la colaboración en inteligencia. Conforme a datos oficiales, de los 25 bombardeos, 13 se enfocaron en estructuras de las disidencias de las Farc, nueve en el Clan del Golfo y tres en el ELN.

Petro mencionó que no siente orgullo por haber autorizado estos bombardeos, argumentando el riesgo para menores de edad reclutados por organizaciones armadas, aunque defendió sus decisiones por estar basadas en información de inteligencia. Por el momento, las acusaciones sobre una supuesta interferencia estadounidense siguen fundamentadas únicamente en la versión del exmandatario, sin evidencia judicial o documental que las respalde.

¿Cuáles son los principales señalamientos de Gustavo Petro sobre la captura de cabecillas criminales?

Gustavo Petro sostuvo que durante su gobierno, pese a autorizar 25 bombardeos contra organizaciones ilegales, los principales cabecillas siempre lograban escapar. Según el exmandatario, esto se debía a filtraciones de información y a la supuesta intervención de un sector del Gobierno de Estados Unidos, aunque no presentó pruebas que confirmen esa acusación.

¿Cómo funcionó la cooperación en inteligencia entre Colombia y Estados Unidos en el gobierno de Petro?

De acuerdo con lo informado, durante el gobierno de Gustavo Petro existió cooperación en inteligencia con Estados Unidos, evidenciada en reuniones de alto nivel como la sostenida con Donald Trump en 2026. En esos encuentros, Colombia identificó como objetivos prioritarios a jefes de organizaciones criminales, buscando reforzar el trabajo conjunto para la ubicación y captura de estos líderes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.