Por: EL PILON SA

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Colombia atraviesa una transición presidencial marcada por la tensión y la incertidumbre institucional, en medio de dinámicas que reflejan una profunda crisis en las formas tradicionales de hacer política. De acuerdo con el contexto presentado, diversos factores como la desobediencia de algunos actores, las movilizaciones que impulsa el gobierno saliente y la decisión del presidente de suspender las mesas de empalme, han convertido este proceso en un espectáculo donde predominan las disputas por legitimidad y protagonismo, especialmente entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. En este panorama, gran parte de la ciudadanía es testigo, una vez más, de cómo las pugnas políticas parecen imponerse al desarrollo nacional y a la necesidad de soluciones reales para los problemas cotidianos.

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El trasfondo de esta situación es la instrumentalización de la transición, en la que las partes involucradas la transforman en un escenario para movilizar bases, sostener relevancia mediática y ganar posiciones en la narrativa pública. Según el análisis, esta vieja política prioriza el impacto inmediato en medios y el control de la agenda del día, relegando a un segundo plano la estabilidad económica, la confianza de los inversionistas y la robustez institucional. De esta forma, la política reactiva y centrada en intereses personales sigue perpetuándose, mientras los temas centrales —como la seguridad, el empleo y la salud— permanecen sin resolver.

No obstante, en medio de este clima existe una excepción digna de atención: el fenómeno de Daniel Briceño. Este exconcejal es ejemplo de una modalidad política menos dependiente de maquinaria electoral tradicional y clientelismo, y más centrada en el control político efectivo, la presencia sostenida ante la opinión pública y la comunicación clara de sus mensajes. Según el testimonio, su caso brinda evidencia de un tipo de rigor técnico aplicado al ejercicio político cotidiano.

El texto señala que la innovación es posible en la política nacional, siempre que se conjuguen herramientas digitales, procesos de veeduría ciudadana y estrategias de conectividad territorial. Ejemplos como tableros de datos abiertos, presupuestos participativos digitales y decisiones basadas en evidencia, sugieren que el control político puede ejercer una transformación profunda si se asume con disciplina y tecnología. De acuerdo con el análisis, solo así el debate dejará de ser entre quienes no escuchan a la ciudadanía y quienes solo administran silencios, superando el riesgo de que los ciudadanos queden atrapados mirando el conflicto sin reconocer oportunidades de mejora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la transición presidencial en Colombia está marcada por tanta tensión política?

La transición presidencial en Colombia enfrenta alta tensión política porque tanto el gobierno saliente como el entrante han convertido el proceso en un escenario de disputa por legitimidad y protagonismo. Como se señala en el análisis, la instrumentalización de la transición se utiliza para movilizar seguidores y ganar atención mediática, lo que deja de lado cuestiones esenciales como la estabilidad económica y la certidumbre institucional.

¿Cómo la innovación y el control ciudadano pueden transformar la gestión pública en Colombia?

De acuerdo con el texto, la gestión pública en Colombia puede transformarse mediante la aplicación de datos abiertos, plataformas digitales y mecanismos de veeduría ciudadana. Estas herramientas permitirían transparentar presupuestos, fundamentar decisiones con evidencia verificable y ejercer control político en tiempo real, reduciendo el espacio para la política tradicional centrada en disputas superficiales y promoviendo soluciones concretas a los problemas del país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.