Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La reciente serie de atentados armados durante y tras la posesión presidencial ha provocado una oleada de condenas por parte de distintas autoridades en Colombia. Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien expresó su rechazo ante estos hechos que cobraron la vida de un policía en Curumaní, Cesar, y dejaron a otro uniformado herido, además de afectar la infraestructura policial. De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, el subintendente Argemiro Rodelo Canchila, quien llevaba 18 años de servicio en la Policía Nacional, fue asesinado mientras cumplía tareas de guardia, cuando la subestación donde se encontraba fue atacada con drones equipados con explosivos.

Sigue a PULZO en Discover

Según El Espectador, este atentado se suma a otros eventos violentos en diferentes regiones del país, evidenciando un aumento de la inseguridad y la violencia durante un momento de relevancia política. Tras el ataque, la Procuraduría General de la Nación manifestó su solidaridad con la Policía Nacional y la familia del subintendente, haciendo énfasis en que "la unidad de todos los colombianos tiene que ser la estrategia más eficaz para derrotar a los violentos".

El procurador también se refirió a otro grave hecho ocurrido en el peaje Mondomo, ubicado en la vía Panamericana, en horas de la madrugada del 8 de agosto. De acuerdo con testimonios recogidos por las autoridades, un grupo de hombres arribó al punto en construcción y detonó explosivos, ocasionando daños en la estructura del peaje en Santander de Quilichao, norte del Cauca. Sobre estos sucesos, Eljach recalcó que se trataba de "atentados viles del narcoterrorismo" y solicitó a las autoridades avanzar rápidamente en la identificación de los responsables.

Por ahora, las investigaciones continúan y no se ha confirmado oficialmente qué grupo armado perpetró los ataques. El Ministerio de Defensa, por su parte, ha pedido a los integrantes de la fuerza pública mantener permanente vigilancia y alerta para prevenir nuevos atentados, en una coyuntura marcada por el desafío a la institucionalidad y la seguridad interna colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tuvo el atentado en Curumaní, Cesar, para la Policía Nacional?

El atentado en Curumaní, Cesar, dejó como resultado la muerte del subintendente de la Policía Nacional, Argemiro Rodelo Canchila, quien contaba con 18 años de servicio, y un uniformado herido, además de daños significativos a las instalaciones policiales debido al uso de explosivos lanzados por drones. La Procuraduría General expresó su solidaridad con la institución y la familia de la víctima.

¿Qué es el “narcoterrorismo” y cómo se relaciona con los atentados mencionados?

El término narcoterrorismo, utilizado en la declaración del procurador general Gregorio Eljach, hace referencia a los actos violentos perpetrados por grupos vinculados al narcotráfico que utilizan el terrorismo como medio de intimidación o presión. En los atentados mencionados, se atribuye la autoría a este tipo de actores, aunque las autoridades aún investigan para confirmar la identidad de los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.