Por: El Espectador

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El 7 de agosto marcó el regreso de la izquierda colombiana a la oposición, con el Pacto Histórico preparándose para vigilar minuciosamente cada acción del presidente Abelardo de la Espriella durante los próximos cuatro años. Esta colectividad trazó una estrategia enfocada en consolidar el liderazgo tanto de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, como del senador Iván Cepeda, dos figuras clave que buscan cohabitar la cabeza de la oposición, según se detalla en la información publicada. Sin embargo, el panorama no es homogéneo, pues dentro del mismo partido varias figuras intentan ganar visibilidad, reflejo de una izquierda fragmentada que ya piensa en fortalecerse rumbo a las elecciones de 2027 y configurar así un camino más sólido hacia el 2030.

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En esa línea, el Pacto Histórico llevó a cabo tres concentraciones principales en las ciudades de Barranquilla, Cali y Bogotá, con el objetivo de materializar el respaldo de 12,7 millones de votos que obtuvo en las pasadas elecciones, especialmente en territorios donde Iván Cepeda logró superar a Abelardo de la Espriella. En esta ocasión, el respaldo fue trasladado de las urnas a las calles, en un esfuerzo por demostrar fuerza y cohesión.

El acto central tuvo lugar en Barranquilla y fue liderado por el excandidato presidencial, designado como el referente principal de la jornada. Los asistentes, según el informe, coreaban elogios a la ciudad costeña, llamándola la “capital de la resistencia” y evocando el deseo del nuevo presidente de hacer de Barranquilla una suerte de capital alterna, en la que pudiera gobernar alejándose de Bogotá. Esta intención marcaría una ruptura simbólica y operativa con la tradicional centralización política en el país.

Inicialmente, el evento estaba previsto para la tarde y coincidir con la posesión presidencial; sin embargo, la organización decidió adelantarlo para evitar el empalme con un concierto de vallenato anunciado por la alcaldía en el mismo horario. Por esta razón, Iván Cepeda tomó la palabra hacia las 11 de la mañana, bajo el intenso sol de Barranquilla y acompañado por un grupo reducido de asistentes portando carteles en su honor. Según el reporte, Cepeda estuvo respaldado por varios exfuncionarios del gobierno de Petro y congresistas aliados, como Antonio Sanguino, Alejandro Ocampo, Esmeralda Hernández, Aída Avella, Wilson Arias y Andrea Vargas, consolidando así el bloque de resistencia y oposición de cara al nuevo escenario político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los líderes principales de la oposición tras el regreso del Pacto Histórico?

De acuerdo con la información suministrada, Gustavo Petro e Iván Cepeda compartirán el liderazgo dentro del Pacto Histórico en su nuevo rol opositor. Ambos serán las figuras más relevantes en la supervisión y crítica del gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras otros miembros del partido también buscan destacarse en una colectividad que sigue mostrando divisiones internas.

¿Qué impacto tuvieron las concentraciones organizadas por el Pacto Histórico en ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá?

Según el informe, las concentraciones buscaban demostrar en las calles la fuerza de los 12,7 millones de votos logrados, especialmente en zonas donde Iván Cepeda superó al actual presidente. El evento principal en Barranquilla, denominado la “capital de la resistencia”, sirvió para visibilizar el respaldo popular, pese a que la asistencia fue limitada y las condiciones climáticas adversas, evidenciando el reto de traducir el apoyo electoral en movilización efectiva.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.