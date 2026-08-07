Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella, en su primer discurso como presidente de Colombia, no evadió uno de los temas más delicados y polémicos de la agenda nacional: la cadena perpetua. Después de referirse a los objetivos en materia de seguridad, orden público y paz, el mandatario enfatizó la posición de su gobierno respecto a la violencia contra mujeres y niños. De acuerdo con sus declaraciones: "Mi gobierno no tolerará ninguna forma de violencia contra mujeres y niños. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos. Todo el que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua".

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Este pronunciamiento retoma un tema que el presidente había abordado en su tercer consejo de ministros, realizado en Barranquilla. En ese encuentro, De la Espriella reabrió el debate sobre la cadena perpetua como castigo para asesinos y abusadores de niños, sosteniendo que su administración buscará endurecer las penas para estos delitos y garantizar no solo una sentencia rápida, sino también la imposibilidad de que los responsables recuperen la libertad. Planteó la “pena más severa como mecanismo disuasorio”, en referencia explícita a la cadena perpetua.

El contexto que rodea esta discusión es especialmente sensible, ya que el presidente emitió estas declaraciones tras conocerse el feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada y fue encontrada sin vida en Cali junto a su bebé. Este caso acentuó el debate sobre la severidad de las sanciones y la protección de los derechos humanos, en particular de los menores y las mujeres.

No obstante, la postura del mandatario no cuenta con un consenso absoluto dentro de su equipo. El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la necesidad de medidas preventivas, alertas tempranas y castigos severos, pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho. Cabe recordar que la Corte Constitucional dejó sin efecto la cadena perpetua en septiembre de 2001 y declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020, que se había expedido durante el gobierno de Iván Duque. Por esa razón, actualmente la pena máxima permitida en Colombia es de 60 años de prisión.

Pese a la firme intención expresada por el presidente, aún no existe un proyecto de ley en el Congreso que impulse formalmente la reinstauración de la cadena perpetua. Por ahora, lo que se vislumbra es la posibilidad de que el gobierno comience a preparar una nueva iniciativa legislativa que reviva este debate de profundo impacto social y jurídico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se suspendió la cadena perpetua en Colombia y quién tomó la decisión?

La cadena perpetua fue suspendida en Colombia por decisión de la Corte Constitucional en septiembre de 2001, cuando el alto tribunal declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020. Esta medida, que había sido aprobada durante el gobierno anterior, fue eliminada por consideraciones jurídicas, por lo que actualmente la pena máxima en el país es de 60 años de prisión.

¿Qué propone el presidente Abelardo de la Espriella sobre la cadena perpetua para asesinos de niños?

El presidente Abelardo de la Espriella considera fundamental reinstaurar la cadena perpetua como el castigo más severo para quienes atenten contra mujeres y niños, y así servir de mecanismo disuasorio frente a estos delitos. Sin embargo, aún no existe un proyecto presentado en el Congreso que materialice esta propuesta legislativa.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.