Por: EL PILON SA

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La voz de Maía brilló con fuerza durante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, realizada el pasado viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. La destacada cantante barranquillera asumió el reto de interpretar el Himno Nacional de Colombia en uno de los actos más solemnes ante miles de asistentes. Posteriormente, sorprendió con su versión de ‘Aleluya’, agregando un momento especial de alabanza en una jornada cargada de simbolismo y emociones.

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La presencia de Maía en este evento oficial tuvo un significado especial, pues no solo asistió como artista invitada, sino que compartía un antecedente directo con el nuevo mandatario. De acuerdo con la cobertura de Ditu y Noticias Caracol, la cantante había trabajado previamente con Abelardo De La Espriella en una producción musical. Se trata de la canción ‘Por ti volaré’, una colaboración que unió las voces de ambos en un proyecto publicado antes de que él asumiera la presidencia. Este contexto hizo que la participación de la artista fuera aún más relevante para quienes seguían detalladamente el acto de posesión.

Maía, cuyo nombre real es Mónica Andrea Vives Orozco, nació en Barranquilla el 16 de noviembre de 1981. Desde temprana edad mostró inclinaciones musicales y vivió parte de su juventud en Pradomar, Puerto Colombia, de acuerdo con la información compartida por la propia cantante en redes sociales. Su carrera artística se ha forjado en escenarios nacionales e internacionales, destacándose por una voz capaz de transitar con solvencia entre registros graves y agudos, desde la voz de pecho hasta tonalidades de soprano. Esta versatilidad le ha permitido consolidarse como una de las artistas más respetadas y queridas de la industria musical colombiana.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran ‘Niña Bonita’, ‘Ingenuidad’, ‘Se Me Acabó el Amor’, ‘Pa’ Lante’ y ‘Esta Noche Hay Fiesta’, temas que han marcado diferentes etapas de su carrera. Además, Maía cuenta con una sólida trayectoria en televisión: fue mentora y jurado en programas como ‘La Descarga’ y ‘A otro nivel’, y en 2012, participó como preparadora vocal del equipo de Carlos Vives en ‘La Voz Colombia’, lo que refuerza su papel como referente cultural en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Maía y cuál es su trayectoria en la música y la televisión colombiana?

Maía, cuyo nombre de nacimiento es Mónica Andrea Vives Orozco, es una cantante barranquillera reconocida por su poderosa voz y su capacidad para interpretar diversos géneros. Nació en 1981 y a lo largo de su carrera ha lanzado éxitos como ‘Niña Bonita’ y ‘Ingenuidad’. Además de la música, ha participado como mentora y jurado en programas destacados de la televisión nacional como ‘La Descarga’, ‘A otro nivel’ y ‘La Voz Colombia’.

¿Cuál fue el papel de Maía en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella?

Durante la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, Maía fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y sorprendió al público con una emotiva versión de ‘Aleluya’. Su presencia cobró mayor relevancia debido a la colaboración musical previa que tuvo con el presidente en la canción ‘Por ti volaré’.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.