Por: EL PILON SA

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La defensa jurídica de Juan Sebastián Daza fue enfática al responder a la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, que anuló el preacuerdo que tenía el cantante vallenato Luisra Solano y le permitirá volver a juicio por tentativa de homicidio agravado. A través de un comunicado oficial, el abogado Pipe Caballero, representante de Daza, aseguró que su clientela no respaldará ninguna negociación entre la Fiscalía y el procesado, y que su objetivo es obtener una condena ejemplar que implique cárcel para Solano, de acuerdo con lo publicado por la firma Caballero Sierra Abogados.

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El pronunciamiento surgió tras conocerse que el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la sentencia de primera instancia y decretó la nulidad del preacuerdo por el delito de lesiones personales. Según la entidad judicial, la conducta atribuida a Luisra Solano presentaría indicios claros de que su intención era acabar con la vida de Juan Sebastián Daza. De acuerdo con el análisis de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) realizado por el Tribunal, el caso debe continuar bajo el cargo de tentativa de homicidio agravado.

En consecuencia, los representantes de la víctima comunicaron que continuarán impulsando el proceso judicial hasta lograr una sentencia condenatoria acorde con la gravedad del caso. Además, recalcaron que trabajarán para alcanzar una reparación integral en beneficio de Daza, quien todavía enfrenta secuelas tras el ataque ocurrido el 28 de agosto de 2023 en Barranquilla. En ese momento, Daza se desempeñaba como mánager de Solano y resultó gravemente herido. Inicialmente, el proceso judicial avanzó sobre la base de un preacuerdo por lesiones personales; sin embargo, esa decisión fue anulada al considerarse incongruente con el material probatorio disponible.

La defensa de Daza, en la voz de Pipe Caballero, sostuvo que la anulación del preacuerdo representa un avance importante en la defensa de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Caballero reafirmó el compromiso de buscar una sanción que refleje la verdadera dimensión de los hechos y, al mismo tiempo, sirva como precedente dentro de casos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue anulado el preacuerdo entre Luisra Solano y la Fiscalía en el caso de Juan Sebastián Daza?

La anulación del preacuerdo se produjo porque el Tribunal Superior de Barranquilla, luego de analizar los Elementos Materiales Probatorios (EMP), determinó que existían indicios suficientes para considerar que la conducta del cantante Luisra Solano iba más allá del delito de lesiones personales y evidenciaba una presunta intención de matar a Juan Sebastián Daza. Por tal motivo, se ordenó que el proceso continúe bajo el cargo de tentativa de homicidio agravado.

¿Cuál es la posición de la defensa de Juan Sebastián Daza frente a futuras negociaciones con la Fiscalía?

La defensa de Juan Sebastián Daza, encabezada por el abogado Pipe Caballero, manifestó con claridad que no apoyarán ninguna negociación futura entre el procesado y la Fiscalía. Su objetivo principal será lograr una condena que implique prisión para Solano y una reparación integral para la víctima, rechazando cualquier acuerdo que no se ajuste a la gravedad de los hechos demostrados en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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