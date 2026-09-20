Por: El Espectador

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó públicamente que la Corte Constitucional agilice la decisión sobre la disputa entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la competencia en su caso. Uribe expresó que es necesario que la justicia tome una determinación definitiva para que pueda salir del "limbo reputacional" en el que, asegura, se encuentra, sin que ello dependa de ser declarado inocente o culpable. De acuerdo con sus declaraciones, divulgadas a través de sus redes sociales, el exmandatario manifestó: "Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar o como matón".

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El origen de esta controversia se remonta a la decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, liderada por Carlos Cuenca, congresista del partido Cambio Radical, que aprobó solicitar a la Fiscalía la remisión del expediente que involucra a Uribe en varias masacres y crímenes ocurridos en Antioquia durante la década de los 90. La votación contó con la participación y el respaldo de cinco representantes del Pacto Histórico, y el consenso fue dar traslado al Congreso para continuar la investigación, como lo menciona El Espectador.

Uribe, jefe natural del partido Centro Democrático, insistió que su caso ya había sido abordado en repetidas ocasiones por la Cámara y que, según su defensa, jamás habría necesitado ser trasladado a la Fiscalía. Señaló también que siempre ha comparecido ante la Fiscalía cuando ha sido requerido, y reiteró su disposición a seguir compareciendo ante las autoridades encargadas. En todo caso, aseguró que respetará el fallo de la Corte Constitucional, pero pidió celeridad para evitar la prolongación de dudas sobre su nombre.

De acuerdo con El Espectador, la investigación busca esclarecer la supuesta responsabilidad del expresidente en hechos como las masacres de El Aro y La Granja, la presunta conformación de un grupo de autodefensas en San Roque (Antioquia) y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, los cuales tuvieron lugar en el periodo en que Uribe fue gobernador de Antioquia. El trámite actual quedó en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien debe presentar una ponencia para que la Corte Constitucional resuelva, luego de que la Comisión de Acusaciones pidiera el expediente a la Fiscalía el pasado 26 de agosto.

La Cámara de Representantes sostiene que, según la ley, corresponde a ese órgano investigar a funcionarios con fuero especial, como el Presidente, y que, de haber méritos, serían acusados ante el Senado y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, conforme explicó El Espectador.

¿Por qué el caso de Álvaro Uribe está en disputa entre la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones?

La controversia surge porque ambos órganos reclaman la competencia para investigar a Uribe, dado que los altos funcionarios tienen fuero constitucional. La Comisión de Acusaciones afirma que debe manejar el proceso por tratarse de un exmandatario, mientras que la Fiscalía adelanta la investigación penal, en medio de posiciones encontradas sobre a quién corresponde la decisión final.

¿Qué significa “limbo reputacional” en el contexto de la justicia colombiana?

El “limbo reputacional” se refiere a la situación de incertidumbre que enfrenta Álvaro Uribe, quien afirma que su imagen pública y su reputación están en juego mientras la jurisdicción encargada de su proceso no toma una decisión de fondo, ya sea para absolverlo o condenarlo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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