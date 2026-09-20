Por: El Espectador

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El caso de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido en los registros judiciales como “Memo Fantasma”, continúa siendo centro de atención judicial en Colombia, y el martes 13 de octubre se reanudarán las audiencias preparatorias del juicio en su contra. Desde junio de 2021, la Fiscalía le sigue la pista a Acevedo como presunto responsable de lavar dinero del Bloque Central Bolívar, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”. Acevedo, de 53 años, ha rechazado de manera categórica estos señalamientos, manifestando que toda su fortuna proviene de negocios legítimos en el sector de la construcción, tanto en España como en Colombia.

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En las últimas semanas, una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha reavivado las dudas sobre el origen y la magnitud del patrimonio de Acevedo. La investigación reveló que, en su declaración de renta de 2019, el empresario reportó un impuesto de tan solo 13 millones de pesos colombianos (COP), cifra considerada muy baja teniendo en cuenta su perfil económico. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva llevada a cabo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se determinó que el monto real debía ascender a 2.637 millones de pesos, debido a que Acevedo presuntamente omitió al menos 3.000 millones de pesos, en efectivo y en registros de dos de sus compañías. Por esta razón, la DIAN lo sancionó con 1.709 millones de pesos adicionales, tildando la declaración como incorrecta.

La DIAN sustentó su decisión en pruebas reunidas por la Fiscalía, en el marco del proceso penal por lavado de activos contra Acevedo Giraldo. Esta metodología fue duramente criticada por la defensa de Acevedo, que alega que la acusación penal no debería incidir en las sanciones administrativas. No obstante, según la investigación, varias compañías de Acevedo habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos ligados al narcoparamilitarismo. Aunque las instancias judiciales y administrativas corren por caminos independientes, el caso de “Memo Fantasma” revela conexiones preocupantes en torno al lavado de activos y el ocultamiento patrimonial en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la DIAN sancionó a Guillermo León Acevedo, alias 'Memo Fantasma', por su declaración de renta?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sancionó a Guillermo León Acevedo porque encontró que su declaración de renta del año 2019 no reflejaba todos sus recursos. Según la investigación apoyada en documentos de la Fiscalía, Acevedo habría omitido cerca de 3.000 millones de pesos en efectivo y recursos registrados en dos de sus empresas, lo que llevó a calcular su impuesto real en 2.637 millones de pesos y a imponerle una sanción adicional de 1.709 millones de pesos por información incorrecta.

¿Qué relación tiene Guillermo León Acevedo con el Bloque Central Bolívar de las AUC?

Según la Fiscalía, Guillermo León Acevedo está siendo investigado como supuesto encargado de lavar dinero del Bloque Central Bolívar, una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”. Las pruebas sugieren que varias empresas de Acevedo podrían haber sido usadas para legalizar recursos provenientes del narcoparamilitarismo, aunque él sostiene que su patrimonio es legal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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