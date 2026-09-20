Por: EL PILON SA

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La Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud sostendrán una reunión clave este martes 22 de septiembre con los prestadores de servicios de salud del departamento del Cesar y los agentes interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que operan en la región. El objetivo principal es establecer una hoja de ruta que aborde la grave crisis de cartera que afecta a clínicas e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en el departamento, aunque la cita no indica una solución inmediata a las deudas acumuladas. Así lo han dejado claro las partes, según la información suministrada por la Gobernación del Cesar y los propios voceros institucionales.

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La convocatoria a este primer espacio surgió después de la Primera Convocatoria 2026 de Gerentes de Clínicas, realizada el pasado 18 de septiembre en Valledupar. Durante esa jornada, los actores del sistema de salud en el Cesar evidenciaron las dificultades que enfrentan las clínicas para sostener sus servicios, responder efectivamente a proveedores, pagar las nóminas y asegurar así la atención a los pacientes. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud departamental, la falta de pagos y el desfase en las cuentas han llevado incluso a que algunas clínicas restrinjan sus servicios, forzando a los pacientes a buscar atención en otras ciudades.

La superintendente María Andrea Godoy Casadiego enfatizó que esta primera mesa de diálogo constituye apenas un paso inicial para ordenar las cuentas y coordinar la interlocución con los nuevos representantes de las entidades intervenidas. La funcionaria precisó que el encuentro servirá para acercarse a la realidad financiera de los prestadores y conocer directamente sus reclamaciones con los interventores. No obstante, subrayó que, debido a recientes cambios en los interventores de las EPS y a la falta de información precisa del estado de cada institución, aún no existen cifras definitivas sobre la deuda.

Por su parte, la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, aclaró que en la reunión de este martes no se realizarán pagos ni se tendrán listas las cuentas finales. Según explicó, persisten marcadas diferencias entre los montos reportados por las clínicas y los datos que registran las EPS, en gran parte por cuentas glosadas (rechazadas por inconsistencias), servicios no autorizados y facturas sin radicar correctamente. El primer reto es concertar una metodología y un cronograma que permita a cada prestador comparar sus cifras con las de las EPS, depurar la información y encaminarse hacia una conciliación transparente.

La Superintendencia Nacional de Salud remarcó la importancia de iniciar con una revisión contable profunda: ajustes de anticipos, legalización de pagos, valoración de glosas y reconocimiento de los valores reales de cada obligación. Solo después de ese proceso será posible negociar acuerdos de pago con garantías financieras efectivas. El ente de control también anunció que implementará supervisión directa a los giros corrientes de las EPS para corregir inconsistencias y garantizar que los recursos fluyan en sintonía con la facturación y la cartera reportada por las clínicas e IPS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la deuda entre clínicas del Cesar y las EPS?

La situación actual está marcada por una crisis de cartera en la que no existen cifras definitivas sobre el monto total de la deuda, debido a diferencias entre los valores reportados por clínicas y los registrados por las EPS. Según la Secretaría de Salud del Cesar, estas diferencias se deben a cuentas glosadas, servicios sin autorización y facturas no radicadas correctamente, lo que dificulta una conciliación rápida de las obligaciones pendientes.

¿En qué consiste una glosa dentro del sistema de salud colombiano?

Una glosa, dentro del sistema de salud colombiano, se refiere a una objeción o rechazo que las EPS hacen sobre una factura presentada por una IPS o clínica por incongruencias, errores de información o servicios no autorizados. Estas glosas generan parte de la discrepancia en los montos que clínicas y EPS reconocen como deuda y son uno de los principales retos para lograr la depuración de cartera en el Cesar.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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