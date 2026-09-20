Por: EL PILON SA

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Durante la 8.ª Feria Gastronómica Nuestro Sabor, la cocina en vivo se consolidó como uno de los principales atractivos pedagógicos del evento, celebrado en el Centro Comercial Unicentro. La jornada estuvo marcada por la intervención del chef Jareth Acosta, quien deslumbró a los espectadores al transformar el arte culinario en una experiencia educativa enfocada en la alta repostería saludable y en el rescate de ingredientes representativos de la región. Así lo informó el medio El Pilón en su cobertura del encuentro.

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En el marco de su presentación, Acosta preparó una mousse de coco acompañada de un gelée de mango biche, una combinación que, según el propio chef, busca establecer un nexo con la memoria emotiva y los sabores tradicionales del Cesar. Esta propuesta no solo permitió explorar los recursos culinarios locales, sino que también evidenció el potencial creativo que puede surgir de una cocina balanceada. "En la cocina en vivo hice alta repostería saludable con cosas que nos representan, con nuestros ingredientes locales y que evocan nuestra infancia. La idea no solo fue enseñar una receta, sino que la gente aprendiera técnicas y detalles que normalmente no sabían", señaló Acosta durante la jornada, de acuerdo con El Pilón.

La participación de este cocinero se extendió más allá del escenario principal. Jareth Acosta fue parte del jurado en el Concurso de Dulce Típico 'Fidelina Redondo', donde evaluó preparaciones tradicionales hechas por dulceras de la región. En opinión del chef, fue gratificante observar cómo insumos como la yuca y el queso costeño cobraron protagonismo en la oferta de dulces autóctonos. "Vi propuestas excelentes y sabores deliciosos", afirmó al referirse al nivel presentado en el concurso.

Asimismo, Acosta confirmó que continuará vinculado a las actividades de Nuestro Sabor 2026, específicamente con la evaluación del Concurso El Pilón de Oro en la categoría Gourmet Restaurantes. Junto al resto del panel de jurados, el chef valorará aspectos como sazón, técnica y creatividad en los restaurantes más destacados de Valledupar, reafirmando el compromiso del evento con la difusión y el fortalecimiento de la identidad gastronómica local.

¿Quién es el chef Jareth Acosta y cuál fue su papel en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026?

Jareth Acosta es un chef que se destacó en la 8.ª Feria Gastronómica Nuestro Sabor al presentar una muestra de alta repostería saludable usando ingredientes locales del Cesar. Además de su exposición en la tarima principal, fue parte del jurado en el Concurso de Dulce Típico 'Fidelina Redondo' y participará en la evaluación del Concurso El Pilón de Oro en la categoría Gourmet Restaurantes, según El Pilón.

¿Qué es una mousse de coco con gelée de mango biche y qué la hace saludable?

La mousse de coco con gelée de mango biche presentada por Jareth Acosta es un postre que combina la textura suave y cremosa de la mousse de coco con la frescura y acidez de una gelatina frutal elaborada con mango biche. Lo que la hace saludable es el enfoque en la utilización de ingredientes locales y opciones nutricionalmente balanceadas, resaltando técnicas que pueden aportar valor sin perder sabor ni creatividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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