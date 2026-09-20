Por: El Espectador

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El pollo a la naranja es un plato emblemático de la gastronomía china, conocido especialmente por su salsa espesa y caramelizada, que le aporta un sabor único y una brillante cobertura sobre el pollo. Preparar esta receta requiere de cierta atención a los detalles, ya que el equilibrio entre los ingredientes y la textura de la salsa son fundamentales para el éxito del plato. De acuerdo con la información suministrada, la preparación toma 25 minutos, igual que el tiempo de cocción, y la receta está pensada para dos personas.

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Entre los ingredientes principales se encuentran cuatro muslos de pollo, que deben ser salpimentados antes de dorarse muy bien en una sartén con un chorrito de aceite. Además, para la salsa característica se utiliza jugo de naranja recién exprimido —aproximadamente una taza que corresponde a dos naranjas—, un cuarto de taza de salsa de soya, un cuarto de taza de miel, un diente de ajo rallado y dos cucharadas de fécula de maíz disueltas en un poco de agua. La sal y la pimienta se añaden al gusto, permitiendo adaptar la preparación a las preferencias individuales.

Con el pollo ya dorado, el siguiente paso es verter la mezcla de naranja, salsa de soya, miel, ajo y fécula de maíz, cubrir y cocinar hasta que el pollo quede completamente cocido y la salsa alcance una consistencia brillante y adherente, de acuerdo con la técnica habitual en la receta. Finalmente, este plato se puede acompañar con arroz blanco o la guarnición de preferencia, según se destaca en la fuente.

En cuanto a su historia, la receta del pollo a la naranja tiene su origen en Hunan, provincia china donde se considera parte de la comida rápida tradicional. La popularidad de este plato ha trascendido fronteras y fue adoptada por la cultura estadounidense, transformándose en una de las ofertas más habituales en el ámbito de la comida rápida asiática dentro de dicho país. Aunque la receta original ha tenido varias adaptaciones, la mayoría de los chefs coinciden en preparar el pollo cortado en pedazos y bañado en una salsa de textura caramelizada. Expertos citados explican que esta receta es "una variante del pollo General Tso", también típico de China, lo que evidencia la riqueza y versatilidad de la tradición culinaria detrás del pollo a la naranja.

¿Cuál es el origen del pollo a la naranja y cómo se relaciona con la comida rápida en China y Estados Unidos?

El pollo a la naranja proviene de Hunan, una provincia de China, donde es conocido como parte de la comida rápida. Este plato ganó gran popularidad en Estados Unidos, donde se adaptó y pasó a ser una de las recetas asiáticas más accesibles y consumidas en restaurantes de comida rápida, manteniendo la esencia de la salsa caramelizada y brillante.

¿Qué significa la textura caramelizada en la salsa del pollo a la naranja?

La textura caramelizada de la salsa implica que, durante la cocción, los azúcares presentes (como los de la miel y la naranja) se espesan junto a la fécula de maíz, formando una cobertura densa, pegajosa y brillante que se adhiere al pollo, realzando su sabor y aspecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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