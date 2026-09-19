Una pasajera de Uber murió luego de ser dejada en una autopista de California, en un caso que ahora enfrenta una millonaria condena contra la plataforma. Un árbitro determinó que Uber deberá pagar US$40 millones a los familiares de la joven y a una amiga que también viajaba en el vehículo.

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Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando el conductor Vu Tran recogió a Emily Normandin-Parker, de 23 años, y a su amiga Luna Moore en un bar del condado de Orange, cerca de Los Ángeles. Ambas habían consumido alcohol y se dirigían a casa.

Durante el recorrido, Moore comenzó a vomitar dentro del vehículo. El conductor decidió detenerse en una zona ubicada sobre la autopista estatal 73, cerca de una salida. En ese punto se produjo una discusión relacionada con el costo de la limpieza del automóvil y Normandin-Parker descendió del vehículo.

La joven ingresó entonces a la vía y fue atropellada por otro vehículo. Normandin-Parker murió como consecuencia del impacto, mientras su amiga permaneció en el lugar. El caso posteriormente llegó a un proceso de arbitraje en el que fueron analizadas las circunstancias de la parada y la actuación del conductor.

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¿Por qué Uber fue considerado responsable?

Uno de los puntos centrales del proceso fue determinar si Uber debía responder por lo ocurrido. La compañía sostuvo que el conductor era un contratista independiente, una condición contemplada por las normas aplicables en California.

Sin embargo, el árbitro Richard A. Stone determinó que Uber tenía responsabilidad en el caso. Según el fallo, el sitio donde las pasajeras fueron dejadas constituía un lugar inseguro y el conductor tenía la posibilidad de continuar hasta una salida cercana para detenerse en un punto con mejores condiciones de seguridad.

La decisión también tuvo en cuenta que el conductor sabía que las dos pasajeras habían consumido alcohol. Además, el proceso estableció que antes de dejarlas se produjo una discusión con Moore relacionada con el pago por la limpieza del vehículo.

Los registros del GPS fueron otro elemento considerado durante el proceso. Según los documentos citados en los reportes sobre el caso, el conductor pasó cerca del lugar donde se encontraba Normandin-Parker antes de continuar hacia la siguiente salida. Posteriormente, se comunicó con Uber para reclamar el pago correspondiente a la limpieza del vehículo.

¿Cuánto deberá pagar Uber?

La resolución estableció una indemnización total de US$40 millones. De ese monto, US$20 millones corresponden a cada uno de los padres de Normandin-Parker, Carol Normandin y Ken Parker, mientras que su amiga Luna Moore recibirá US$300.000.

El caso fue llevado por los padres de la joven y Moore contra el conductor y Uber. Las partes acordaron resolver la disputa mediante un proceso de arbitraje, en lugar de continuar el litigio ante un tribunal.

La decisión pone nuevamente bajo escrutinio las circunstancias en las que los conductores de plataformas dejan a sus pasajeros, especialmente cuando existen factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de quienes viajan en el servicio.

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