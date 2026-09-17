Las fotomultas se han convertido en uno de los mecanismos de control más visibles en las principales vías de Bogotá y, durante 2026, algunos puntos de la ciudad concentran buena parte de los comparendos detectados mediante cámaras. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad presentadas durante un debate de control político en el Concejo, dos sectores se destacan por el dinero recaudado.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Golpe a las fotomultas en Colombia: Gobierno retirará cámaras que no estén justificadas)

Uno de ellos está ubicado en la avenida NQS con calle 22A, donde las cámaras instaladas en los dos sentidos de circulación, norte-sur y sur-norte, han dejado una cifra considerable en sanciones.

El otro punto corresponde a la avenida calle 80 con carrera 114. Entre estos lugares, el recaudo acumulado por las multas asciende a 7.920 millones de pesos en lo corrido de 2026.

Lee También

Las cifras fueron reveladas por el concejal Marco Acosta durante la sesión, en la que se expusieron los sectores de la capital que concentran mayor actividad de los sistemas de fotodetección. Los datos permiten identificar algunas de las principales arterias en las que los conductores están siendo detectados por incumplimientos a las normas de tránsito.

El exceso de velocidad, identificado con el código C29, es la infracción que más peso tiene dentro del recaudo de las fotomultas. Según la información de Movilidad presentada en el Concejo, este tipo de comparendos representa entre 88 % y 93 % de los ingresos obtenidos mediante fotodetección, dependiendo del periodo analizado.

Así, aunque las cámaras pueden detectar diferentes comportamientos contrarios a las normas de tránsito, el exceso de velocidad concentra ampliamente la mayoría de las sanciones económicas. Los datos también ponen el foco sobre vías de alto flujo vehicular, donde las autoridades mantienen sistemas de vigilancia para controlar el cumplimiento de los límites establecidos.

(Ver también: Dicen dónde quedarán nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá; conductores, a bajarle al acelerador)

La información fue presentada en medio del debate de control político, por lo que las cifras corresponden al comportamiento registrado durante 2026 y no representan necesariamente el recaudo total del año, que todavía está en curso.

* Pulzo.com se escribe con Z