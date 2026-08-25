El Gobierno anunció una revisión de las cámaras de fotodetección instaladas en Colombia para determinar si cumplen una función real de seguridad vial.

Sigue a PULZO en Discover

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que los dispositivos que no tengan una justificación técnica podrán ser retirados, aunque aclaró que no habrá un desmonte indiscriminado.

La revisión tendrá en cuenta la distancia y concentración de cámaras en los corredores viales, mientras que las nuevas autorizaciones deberán cumplir requisitos más estrictos y demostrar que contribuyen a prevenir accidentes y salvar vidas.

Noguera cuestionó que el aumento de cámaras haya reducido la accidentalidad. Entre 2021 y 2025, las muertes por siniestros viales aumentaron cerca de 20 %, al pasar de 7.300 a 8.700, pese a que durante ese periodo se autorizaron 670 nuevas cámaras.

Lee También

Por ello, el Gobierno plantea una estrategia integral que incluya ingeniería, señalización, pedagogía y controles.

Además, continuarán las investigaciones de la Superintendencia de Transporte sobre 7,5 millones de comparendos, respetando el debido proceso. También se revisará la efectividad de los cursos y descuentos para infractores.

La ministra afirmó que el corredor La Dorada-Chiriguaná seguirá adelante y que cualquier irregularidad deberá ser investigada por los organismos de control. Finalmente, señaló que se determinarán las causas de los daños en el aeropuerto de Pereira y las posibles responsabilidades.

* Pulzo.com se escribe con Z